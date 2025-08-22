 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia chute après avoir ordonné à ses fournisseurs d'arrêter la production de puces H20
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions de Nvidia NVDA.O chutent de 1,1 % avant la mise sur le marché après que des rapports aient indiqué que Nvidia avait ordonné à ses fournisseurs d'arrêter la production de puces H20

** La directrice générale Jensen Huang visite son partenaire TSMC 2330.TW , fondeur de puces, à Taiwan, alors qu'il est confronté à des frictions entre la Chine et les Etats-Unis sur l'accès à ses puces d'intelligence artificielle de pointe

** Deux personnes ont déclaré à Reuters que Foxconn

2317.TW avait été prié par NVDA d'arrêter les travaux liés à la puce H20

** The Information a rapporté plus tôt cette semaine qu'Amkor Technology AMKR.O et Samsung Electronics < 005930.KS> avaient également reçu l'ordre d'arrêter la production des puces

** Le président américain Donald Trump a ouvert au début du mois la possibilité de vendre en Chine des puces avancées autres que la puce H20

** Le géant des puces d'IA devrait présenter ses résultats trimestriels après la clôture des marchés le 27 août

** À la dernière clôture, NVDA a augmenté de 30,3 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 12,5 % de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX

Valeurs associées

AMKOR TECHNOLOGY
23,2100 USD NASDAQ +0,91%
HON HAI PRECISIO
5,7035 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
174,9800 USD NASDAQ -0,24%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
