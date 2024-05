Nvidia : au-delà de l’innovation, un bouclier contre l’inflation ?

Une puce Nvidia (crédit photo : Adobe Stock / )

Mercredi 22 mai 2024, l'entreprise Nvidia a publié ses résultats du T1 2024 qui ont dépassé les estimations de Wall Street. L'entreprise américaine confirme ainsi sa domination dans la fabrication de puces avancées et son rôle d'icône et d'acteur clé dans l'essor de l'intelligence artificielle.

L'action Nvidia a gagné plus de 210 % en Bourse sur un an et elle gagne déjà plus de 97 % depuis janvier 2024. La progression impressionnante du cours de Bourse de Nvidia depuis quelques années semble faire de Nvidia un nouvel actif pour se protéger de l'inflation.

Nvidia peut-il vraiment remplacer l'or comme valeur refuge contre l'inflation ? Jusqu'où ira l'action Nvidia en Bourse ? Est-ce trop tard pour investir en Bourse dans Nvidia en 2024 ? Découvrez notre analyse de l'action Nvidia qui peut être ajoutée à un Compte Titres (CTO).

La demande record de puces IA fait augmenter les revenus de Nvidia de 262 %

L'excellente performance de l'entreprise Nvidia s'est poursuivie au premier trimestre 2024, l'entreprise ayant enregistré une augmentation stupéfiante de 262 % de son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, pour atteindre le chiffre record de 26 milliards de dollars. Les bénéfices ont suivi, bondissant de 462 % pour atteindre 5,98 $ par action diluée, soit une augmentation de plus de 600 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette performance exceptionnelle de Nvidia est notamment due à l'essor du segment des centres de données. Il a généré un chiffre d'affaires trimestriel record de 22,6 milliards de dollars, soit +23 % par rapport au trimestre précédent et +427 % par rapport au premier trimestre 2023.

Nvidia serait-il en train de détrôner l'or en tant que valeur refuge préférée contre l'inflation ?

Une enquête de Bloomberg Markets Live Pulse montre que les valeurs technologiques, en particulier l'action Nvidia, pourraient être en train de détrôner l'or en tant que couverture contre l'inflation.

Alors que près de la moitié (46 %) des personnes interrogées continuent de privilégier un investissement dans l'or, près d'un tiers (33 %) considèrent désormais que les grandes entreprises technologiques constituent une meilleure défense contre la hausse des prix.

Ce changement reflète la domination croissante des géants américains de la technologie – comme les actions en Bourse de Nvidia, d'Amazon et de Meta Platforms – sur les marchés financiers et dans l'économie. Leur rentabilité constante alimente la confiance des investisseurs quant à leur capacité à générer des gains solides et continus, ce qui conduit à des rallyes en Bourse.

Ces facteurs les positionnent donc non seulement comme une solution pour investir sur l'innovation technologique, mais aussi comme une option de couverture potentielle de l'inflation.

Jusqu'où peut encore monter l'action Nvidia ?

Après la publication de ses résultats, l'action Nvidia a gagné plus 6 % pour toucher un nouveau plus haut historique au-dessus de 1 000 $ par action. La société américaine Nvidia a décidé d'un stock split ou fractionnement d'actions 10 pour 1. Les traders devront attendre l'ouverture du marché lundi 10 juin 2024 pour profiter de ce nouveau prix.

Cette opération sur titres (OST) devrait soutenir l'activité de trading déjà importante autour de l'action Nvidia qui est la 3e plus importante entreprise américaine par capitalisation boursière derrière l'action Microsoft et l'action Apple.

L'entreprise américaine a aussi augmenté son dividende trimestriel de 150 % en le faisant passer de 0,04 $ par action Nvidia à 0,10 $ par action. Cette décision pourrait ainsi convaincre certains investisseurs de placer une partie de leur capital dans Nvidia pour bénéficier d'une potentielle hausse du dividende dans le temps.

Analyse technique de l'action Nvidia en 2024

Source : TradingView

Scénario haussier pour l'action Nvidia : zones de résistance proches des 1 070,29 $, 1 105,02 $ et 1 166,57 $.

Scénario baissier pour l'action Nvidia : zones de support autour des 890,64 $, 847,44 $ et 807,27 $.

Faut-il acheter l'action Nvidia en 2024 ? Notre avis sur l'action Nvidia

La demande croissante pour des systèmes d'IA générative a propulsé les ventes des puces d'IA spécialisées de Nvidia à des niveaux records l'année dernière. Des géants technologiques comme Amazon, Google, Meta et Microsoft prévoient d'ailleurs d'augmenter leurs investissements dans les puces et les centres de données IA pour la formation et l'exploitation de leurs systèmes d'IA.

Malgré sa position dominante actuelle, Nvidia fait face aux doutes des investisseurs quant à la durabilité de cette impressionnante croissance.

La société Nvidia pourrait peut-être voir une certaine normalisation de ses revenus d'ici 2025. Nvidia est aussi confrontée à une concurrence croissante de la part d'acteurs puissants qui développent leurs propres puces d'IA. De plus, les potentielles récentes restrictions américaines sur l'exportation de puces d'IA avancées (notamment en Chine) viennent complexifier davantage la situation pour l'entreprise Nvidia.

En début d'année 2024, le PDG de l'entreprise Nvidia, Jensen Huang, a également souligné qu'il pourrait être compliqué pour Nvidia de maintenir une telle croissance sur l'année entière.

Bien que l'action Nvidia présente des opportunités de croissance intéressantes, il est important de rappeler que le titre Nvidia est volatil et donc potentiellement risqué.

