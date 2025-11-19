Nvidia annonce une croissance de plus de 50 % de son bénéfice par action et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 2,4 % avant la publication de son rapport trimestriel qui sera suivi de près après la cloche

** Selon les dernières données recueillies par LSEG, Wall Street voit l'enfant-vedette de l'intelligence artificielle annoncer un bénéfice par action ajusté de 1,25 $ au troisième trimestre, en hausse de 54 % par rapport à 0,81 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 54,92 milliards de dollars, en hausse de près de 57 % par rapport à 35,08 milliards de dollars il y a un an ** Les investisseurs ayant récemment manifesté leur inquiétude quant à la possibilité que l'IA provoque une bulle sur le marché , le sort des paris faramineux de Wall Street sur la technologie semble reposer sur les épaules du rapport de Nvidia

** Les bénéfices par action ajustés de NVDA dépassent les attentes de Wall Street tous les trimestres, le dernier manquement remontant au troisième trimestre 2022, et la dernière fois que les revenus ont manqué les attentes remonte au deuxième trimestre 2022

** L'action s'est échangée pour la dernière fois à 185,73 $ contre un objectif médian de 230 $, selon LSEG, qui indique 65 notes d'analystes: 22 " achat fort ", 37 " achat ", 5 " maintien " et 1 " vente "

** Les options Nvidia () impliquent une variation de 7,2 % pour les actions, jeudi, selon Trade Alert. Cela serait plus élevé que le mouvement moyen de 6,0 % que le titre a enregistré le lendemain des résultats au cours des 8 derniers trimestres

** Un mouvement de 7,2 % se traduirait par une variation de la capitalisation boursière d'environ 320 milliards de dollars, ce qui pourrait constituer la plus importante réaction post-résultats jamais enregistrée par le fabricant de puces

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 38 %, contre 17 % pour le Nasdaq composite .IXIC et 22 % pour le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT .

** Les investisseurs surveilleront les prévisions financières de l'entreprise pour les comparer aux estimations du consensus pour un chiffre d'affaires de 61,66 milliards de dollars au quatrième trimestre et un bénéfice par action de 1,43 $, et pour un chiffre d'affaires de 207,51 milliards de dollars et un bénéfice par action de 4,53 $ pour l'ensemble de l'année