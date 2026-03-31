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Nvidia annonce un investissement 2 milliards de dollars dans Marvell Technology
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 14:46

Le groupe Marvell bénéficie d'un soutien massif de Nvidia , qui poursuit sa stratégie d'expansion dans l'écosystème de l'intelligence artificielle. Le partenariat vise à accélérer le déploiement d'infrastructures avancées.

L'action Marvell Technology bondit de plus de 9 % en préouverture après l'annonce d'un investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia. Cet accord prévoit l'intégration de Marvell dans l'écosystème d'intelligence artificielle de Nvidia, facilitant la mise en place d'infrastructures technologiques pour les clients communs. Les deux entreprises ont également annoncé des collaborations dans des domaines clés comme la photonique sur silicium et les réseaux télécoms.

Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de Nvidia, qui multiplie les investissements dans des entreprises technologiques afin de consolider sa position centrale dans l'IA. Le groupe a récemment engagé des montants similaires dans plusieurs sociétés, dont Synopsys, CoreWeave, Coherent, Lumentum et Nebius, renforçant ainsi son influence sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

Avec cette approche, Nvidia cherche à répondre à l'explosion de la demande en puissance de calcul liée à l'inférence et à la génération de contenus par IA. En s'appuyant sur des partenariats stratégiques, l'entreprise entend accélérer le déploiement d'infrastructures spécialisées et sécuriser les technologies essentielles à la croissance du secteur.

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