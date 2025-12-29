Nvidia achète plus de 214 millions d'action Intel pour un montant total de 5 milliards de dollars

(AOF) - Nvidia a dépensé près de 5 milliards de dollars pour acquérir des actions Intel, conformément aux annonces de septembre. Selon l’autorité des marchés financiers américaine, Intel a procédé à l’émission et la vente de 214 776 632 actions ordinaires, d’une valeur nominale de 0,001 dollar par titre, à Nvidia, pour un prix d’achat total en numéraire de 5 milliards de dollars, soit 23,28 dollars par action.
