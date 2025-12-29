 Aller au contenu principal
Nvidia achète plus de 214 millions d'action Intel pour un montant total de 5 milliards de dollars
information fournie par AOF 29/12/2025 à 14:21

(AOF) - Nvidia a dépensé près de 5 milliards de dollars pour acquérir des actions Intel, conformément aux annonces de septembre. Selon l’autorité des marchés financiers américaine, Intel a procédé à l’émission et la vente de 214 776 632 actions ordinaires, d’une valeur nominale de 0,001 dollar par titre, à Nvidia, pour un prix d’achat total en numéraire de 5 milliards de dollars, soit 23,28 dollars par action.

Valeurs associées

INTEL
36,2000 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
190,5300 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

