Nvidia achète le fournisseur de logiciels d'IA SchedMD pour développer l'IA open-source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des mouvements d'actions, un contexte d'information supplémentaire au paragraphe 4, met à jour le paragraphe 8 pour refléter l'annonce publique de l'accord par Nvidia)

Nvidia NVDA.O a annoncé lundi l'acquisition de la société de logiciels d'intelligence artificielle SchedMD, alors que le concepteur de puces redouble d'efforts en matière de technologie open-source et augmente ses investissements dans l'écosystème de l'intelligence artificielle pour faire face à la concurrence croissante.

Le concepteur de puces a bâti sa réputation sur la rapidité de ses puces, mais il propose également une gamme de ses propres modèles d'IA, allant des simulations physiques aux véhicules à conduite autonome, sous la forme de logiciels libres que les chercheurs et les entreprises peuvent utiliser.

Son logiciel propriétaire CUDA, un standard pour la plupart des développeurs, est un argument de vente majeur pour ses puces, ce qui fait du logiciel un élément clé pour maintenir sa domination dans l'industrie de l'IA.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 1,35 % après cette nouvelle et une annonce antérieure de nouveaux modèles d'IA en source ouverte .

SchedMD fournit un logiciel qui aide à planifier les gros travaux informatiques qui peuvent occuper une grande partie de la capacité des serveurs d'un centre de données.

Sa technologie, appelée Slurm, est open source, ce qui signifie que les développeurs et les entreprises peuvent y accéder gratuitement, tandis que l'entreprise vend des services d'ingénierie et de maintenance.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées. Nvidia a déclaré qu'elle continuerait à distribuer le logiciel de SchedMD sur une base open-source. "Slurm, qui est pris en charge par le dernier matériel Nvidia, fait également partie de l'infrastructure critique nécessaire à l'IA générative, utilisée par les développeurs de modèles de fondation et les constructeurs d'IA pour gérer les besoins d'entraînement et d'inférence des modèles", a déclaré Nvidia dans un billet de blog. Plus tôt dans la journée de lundi, Nvidia a dévoilé une nouvelle famille de modèles d'IA open-source qui, selon elle, sera plus rapide, moins chère et plus intelligente que ses offres précédentes, alors qu'elle fait face à une vague croissante de modèles open-source rivaux provenant de laboratoires d'IA chinois.

SchedMD a été fondée en 2010 par les développeurs de logiciels Slurm Morris "Moe" Jette et Danny Auble à Livermore, en Californie, et la société emploie actuellement 40 personnes, selon son site web.

Elle compte parmi ses clients la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O et le Barcelona Supercomputing Center, entre autres.