- Nuveen vient de désigner Ted Maa en tant que directeur général de l’impact investing au sein du capital investissement, d’après FundsEurope. Basé à New York, il sera rattaché à Rekha Unnithan, directrice de l’impact investing privé. Dans cette fonction, il aura la responsabilité d’identifier, d’exécuter et de gérer des investissements directs dans des secteurs thématiques de l’impact investing.Ted Maa rejoint Nuveen en provenance de Pine Brook, où il était partenaire depuis 2012. Il y supervisait les investissements dans des entreprises énergétiques traditionnelles afin de mettre en œuvre les programmes de décarbonation de ces entités. Auparavant, il avait travaillé chez Denham Capital en tant que vice-président de 2006 à 2010, en charge des investissements dans les secteurs de la bioénergie, du traitement des déchets, de l’infrastructure et des services énergétiques. En début de carrière, il avait été analyste chez Goldman Sachs et Apache Corporation. A lire aussi: Nuveen acquiert un portefeuilles de logements abordables

L'Agefi