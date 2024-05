Nutrition Rapide Consolide des Partenariats Stratégiques Alimentant sa Croissance en Ligne sur les Marchés Clés

• Partenariat avec King Kong Soutient l'Expansion Numérique de Rapid Nutrition

• SystemLS Prospère sur le Marché Chinois des Consommateurs en Expansion Rapide



la marque phare de Rapid Nutrition, SystemLS, a réalisé des progrès significatifs sur le marché chinois des consommateurs dynamiques et en expansion rapide. Suite à un récent investissement et à une entrée stratégique sur ce marché lucratif, SystemLS a capté l'attention et l'enthousiasme des consommateurs chinois. L'engagement de la marque à fournir des produits nutritionnels de haute qualité adaptés aux préférences uniques du marché chinois a abouti à un succès retentissant, avec des produits épuisés en seulement deux jours lors d'une récente campagne promotionnelle.