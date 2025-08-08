Nutriband en hausse après que la FDA a accordé une réunion pour le patch de fentanyl de la société

8 août - ** Les actions du fabricant de produits pharmaceutiques transdermiques Nutriband NTRB.O augmentent de 3,5 % à 7,38 $

** Nutriband annonce que la FDA a accordé la demande de réunion pour le patch de fentanyl de la société

** La réunion est prévue pour le 18 septembre, au cours de laquelle le régulateur fournira des commentaires sur la demande de commercialisation du patch de fentanyl de la société

** NTRB développe Aversa, une technologie propriétaire qui rend les patchs transdermiques plus sûrs en empêchant l'abus et le mauvais usage d'opioïdes puissants tels que le fentanyl

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 52,44 % depuis le début de l'année