Nutriband en hausse après que la FDA a accordé une réunion pour le patch de fentanyl de la société
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fabricant de produits pharmaceutiques transdermiques Nutriband NTRB.O augmentent de 3,5 % à 7,38 $

** Nutriband annonce que la FDA a accordé la demande de réunion pour le patch de fentanyl de la société

** La réunion est prévue pour le 18 septembre, au cours de laquelle le régulateur fournira des commentaires sur la demande de commercialisation du patch de fentanyl de la société

** NTRB développe Aversa, une technologie propriétaire qui rend les patchs transdermiques plus sûrs en empêchant l'abus et le mauvais usage d'opioïdes puissants tels que le fentanyl

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de 52,44 % depuis le début de l'année

