Nucor : chute de son bénéfice net annuel

(AOF) - Entreprise sidérurgique américaine, Nucor a dégagé en 2023 un bénéfice net consolidé de 4,52 milliards de dollars, soit 18 dollars par action diluée. Il s'élevait en 2022 à 7,61 milliards de dollars, soit 28,79 dollars par action diluée. Son chiffre d'affaires net consolidé s'élève à 34,71 milliards de dollars, soit une diminution de 16% par rapport à celui de 2022 : 41,51 milliards de dollars. L’an dernier, Nucor a reversé près de 2,1 milliards de dollars aux actionnaires sous la forme de rachats d'actions et de paiements de dividendes.

Ce versement est conformément à la pratique de la société qui consiste à reverser au moins 40% des bénéfices aux actionnaires.

