Nucléaire: Londres injecte 1,3 milliard de livres dans Sizewell C, projet porté par EDF

La centrale nucléaire de Sizewell, au Royaume-Uni. ( AFP / CHRIS RADBURN )

Le gouvernement britannique a annoncé injecter 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d'euros) supplémentaires dans le projet Sizewell C de centrale nucléaire EPR, porté par l'énergéticien français EDF dans le Suffolk (est).

"Le gouvernement a débloqué 1,3 milliard de livres supplémentaires pour soutenir la construction de Sizewell C", a annoncé l'exécutif dans un communiqué lundi soir, portant à plus de 2,5 milliards de livres le total déjà apporté par le gouvernement à ce projet.

Le Royaume-Uni, qui vise la neutralité carbone en 2050 et a remis depuis le début de la guerre en Ukraine l'accent sur la sécurité énergétique, cherche à accélérer le développement de l'énergie nucléaire, qui n'émet pas de CO2 dans l'atmosphère.

L'exécutif a donné son feu vert en juillet 2022 au projet de Sizewell C et annoncé en novembre de la même année y prendre une part directe de 50%, en parallèle de la sortie du chinois CGN, initialement partenaire. Le feu vert formel pour le début des travaux a été donné le 15 janvier dernier.

Le nouveau financement "permettra de poursuivre les premiers travaux de construction avant une décision finale d'investissement" qui devra être annoncée par le gouvernement plus tard cette année, poursuit le communiqué du gouvernement.

"Un montant supplémentaire de 1,3 milliard de livres d'argent des contribuables" pour le projet Sizewell C "n'est rien de moins qu’une gifle méprisante pour les services publics britanniques en manque d’argent", a dénoncé dans un communiqué l'organisation Together Against Sizewell C (TASC, ensemble contre Sizewell C).

Cette organisation critique l'impact du projet sur l'environnement mais a essuyé une revers l'an dernier avec le rejet par la justice britannique d'un recours contre le projet.

Elle a annoncé lundi porter la question devant la Cour Suprême du pays.

En plus de la nouvelle injection d'argent public annoncée mardi, le gouvernement prévoit de lever des fonds auprès d'investisseurs.

Début janvier, le secrétaire d'État britannique délégué au Nucléaire, Andrew Bowie, a affirmé que le Royaume-Uni était "sur la bonne voie" pour conclure cette levée de fonds pour Sizewell C avant la fin de l'année, dans une interview au Financial Times.

Selon le quotidien économique, le gouvernement doit lever environ 20 milliards de livres (23,4 milliards d'euros) auprès d'investisseurs extérieurs.

La Grande-Bretagne compte cinq centrales nucléaires, toutes exploitées par EDF. Deux grandes centrales supplémentaires sont en construction, Sizewell C et Hinkley Point C, et le gouvernement en envisage désormais une troisième de plus.