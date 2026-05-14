 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nubank affiche un bénéfice inférieur aux prévisions en raison de la hausse des provisions, tandis que le Mexique atteint le seuil de rentabilité
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 23:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails partout) par Kylie Madry

La banque numérique brésilienne Nubank a publié jeudi un bénéfice net au premier trimestre inférieur aux attentes des analystes, les provisions plus élevées liées à la croissance rapide des prêts ayant pesé sur les résultats, alors qu'elle prévoyait une expansion prudente aux États-Unis et que ses activités au Mexique atteignaient le seuil de rentabilité pour la première fois.

Nu Holdings NU.N a annoncé une hausse de 41 % de son bénéfice net, à 871,4 millions de dollars, même si ce chiffre reste inférieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 980 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 42 %, à 5,3 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 4,5 milliards de dollars.

Après la clôture du marché, l'action a chuté de près de 9 %.

LE MEXIQUE ATTEINT LE SEUIL DE RENTABILITÉ

Nubank a terminé le mois de mars avec 135,2 millions de clients, dont plus de 15 millions au Mexique, où l'entreprise a atteint le seuil de rentabilité pour la première fois.

“Le Mexique surpasse le Brésil sur tous les indicateurs clés de performance en termes de croissance, d'engagement et de rentabilité”, a déclaré M. Lago.

Il a minimisé les récents changements dans les opérations au Mexique, tels que la fin d'un partenariat avec la chaîne de magasins de proximité Oxxo, qu'il a attribués à des difficultés avec les autorités de régulation.

LE BRÉSIL: LA QUALITÉ DES ACTIFS AU CENTRE DE L'ATTENTION

Le portefeuille de crédit total de Nu a augmenté de 40 % en glissement annuel pour atteindre 37,2 milliards de dollars, tandis que les dépôts ont progressé de 22 % pour s’établir à 42,4 milliards de dollars.

Le taux de prêts non performants de 15 à 90 jours de la société, un indicateur clé de défaillance précoce, est passé à 5,0 % au cours du trimestre, contre 4,1 % au trimestre précédent. Mais M. Lago a déclaré que cette augmentation était conforme aux tendances saisonnières et ne signalait pas une détérioration plus générale de la qualité des actifs au Brésil, où les investisseurs ont suivi de près les perspectives du crédit à la consommation.

“Nous ne constatons aucun signe de dégradation de la qualité des actifs”, a déclaré M. Lago. “Cela nous donne la confiance nécessaire pour poursuivre notre croissance et gagner des parts de marché.”

Il a expliqué que la majeure partie de la hausse des créances douteuses reflétait la saisonnalité du premier trimestre, tandis qu’une partie provenait d’une expansion délibérée vers des segments plus risqués et de changements dans la gamme de produits.

M. Lago a expliqué que la durée relativement courte du portefeuille de prêts de Nubank lui permettait de réagir rapidement en cas de détérioration des conditions de crédit. La durée moyenne de son portefeuille de cartes de crédit au Brésil est d'environ trois mois, a-t-il précisé, contre environ deux mois au Mexique.

EXPANSION PRUDENTE AUX ÉTATS-UNIS

En ce qui concerne l'expansion internationale, Nu a déclaré qu'elle adopterait une approche mesurée pour pénétrer le marché américain, l'investissement maximal devant rester inférieur à 100 points de base de son ratio d'efficacité consolidé en 2026 et 2027.

M. Lago a refusé de donner des détails sur la stratégie de commercialisation de Nubank aux États-Unis, invoquant des raisons de concurrence, mais a déclaré que la banque voyait un potentiel dans une combinaison de services bancaires à faible coût, d'outils basés sur l'IA et d'une expérience utilisateur solide pour séduire les consommateurs américains.

Valeurs associées

NU HOLDINGS
12,880 USD NYSE +0,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des courtiers sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, à New York, le 30 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Les Bourses mondiales saluent la rencontre Xi-Trump
    information fournie par AFP 14.05.2026 22:59 

    Les marchés boursiers mondiaux ont clôturé en hausse jeudi, portés par l'optimisme autour de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine, qui fait espérer une plus ample collaboration entre les deux puissances. En Europe, la Bourse de Paris a gagné 0,93%, ... Lire la suite

  • Le jury d'un tribunal fédéral civil de Chicago a octroyé mercredi soir une indemnisation de 49,5 millions de dollars que devra verser Boeing aux proches d'une Américaine de 24 ans tuée dans l'accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019 ( AFP / Olivier DOULIERY )
    Crash d'Ethiopian: Boeing devra payer 49,5 millions de dollars aux proches d'une victime
    information fournie par AFP 14.05.2026 22:57 

    Le jury d'un tribunal fédéral civil de Chicago a octroyé mercredi soir une indemnisation de 49,5 millions de dollars, que devra verser Boeing, aux proches d'une Américaine de 24 ans tuée dans l'accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019, qui avait fait ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en hausse, poussée par la tech et le sommet Xi-Trump
    information fournie par AFP 14.05.2026 22:45 

    La Bourse de New York a poursuivi son mouvement haussier jeudi, toujours portée par le secteur technologique, les opérateurs saluant dans le même temps les discussions entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine. L'indice Nasdaq (+0,88%) et l'indice élargi S&P

  • Une puce Nvidia (Crédit: / Adobe Stock)
    Cerebras réussit une entrée en Bourse spectaculaire dans l'ombre de Nvidia
    information fournie par Zonebourse 14.05.2026 22:35 

    Cerebras Systems a signé jeudi l'une des introductions en Bourse les plus spectaculaires de l'année à Wall Street. Le fabricant californien de puces dédiées à l'intelligence artificielle a ouvert à 350 dollars sur le Nasdaq, soit 89% au-dessus de son prix d'introduction ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,6 +0,83%
CAC 40
8 082,27 +0,93%
INNATE PHARMA
1,66 +35,18%
Or
4 654,21 +0,05%
NANOBIOTIX
46,18 +4,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank