NSE GROUPE : Résultats du premier Semestre 2023 : Nette progression de la rentabilité

Résultats du premier Semestre 2023 :

Nette progression de la rentabilité

Poursuite de la croissance rentable attendue au S2 2023

grâce à de nombreux gains de nouveaux marchés

Nizerolles, le 27 octobre 2023 après séance de cotation.

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, publie ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2023 (clos au 30 juin 2023). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Au cours du premier semestre 2023, NSE a enregistré une nette augmentation de son chiffre d'affaires consolidé, atteignant 35,3 M€ (+11%), continuant de recueillir les fruits du plan de relance engagé en 2022. La première partie de l'année a ainsi été marquée par une solide croissance de l'activité des divisions Services et Intégration, bénéficiant de la vigueur actuelle du secteur de la Défense. De plus, le Groupe a continué à capitaliser sur sa diversification géographique et sectorielle pour renforcer sa présence sur ses marchés cibles et gagner de nouveaux clients.

L'EBITDA ressort en nette hausse à 4,0 M€ (+1,7 M€) grâce à l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité opérationnelle, couplé à la politique de strict contrôle des charges du Groupe, notamment de personnels. De plus, le versement de montants étatiques dus en 2022 a nettement amélioré la position de trésorerie du Groupe qui atteint 9,4 M€ au 30 juin 2023.

Au second semestre, NSE entend poursuivre sa dynamique de croissance vertueuse grâce à la montée en puissance de ses contrats pluriannuels existants, aux décalages de commandes vers le S2 2023 et l'apport de nouveaux gains de contrats. Cette hausse vertueuse de l'activité, associée à la poursuite des actions visant à améliorer la compétitivité du Groupe, permettra d'accroitre les résultats de l'exercice, avec un EBITDA du S2 2023 qui devrait atteindre un niveau proche de celui du S1 2023.

Résultats consolidés* (Normes IFRS, non audités)

En milliers d'euros S1 2022 S1 2023 Var.

en k€ Var.

en % Chiffre d'affaires 31 750 35 307 +3 557 +11% EBITDA [1] 2 335 3 993 +1 658 +71% Marge d'EBITDA 7,4% 11,3% - +3,9pts Résultat opérationnel courant 1 052 2 536 +1 484 +141% Résultat opérationnel 1 440 2 731 +1 291 +90% Résultat financier 311 -54 -358 -118% Impôt sur le résultat -584 -752 -168 +29% Quote-part de résultat des entreprises associées 282 -17 -299 -106% Résultat net part du Groupe 1 450 1 907 +457 +32%

Solide croissance du chiffre d'affaires au S1 2023, soutenue par le dynamisme des marchés de Défense

NSE a enregistré une nette hausse de son chiffre d'affaires consolidé au cours du premier semestre 2023, pour atteindre 35,3 M€, grâce à la poursuite de la dynamique de croissance enclenchée par son plan de relance au second semestre 2022.

Le chiffre d'affaires de la BU Services a augmenté de +26% pour atteindre 20,9 M€, principalement en raison de la forte demande du secteur de la Défense, notamment de l'armée de Terre. NSE a également développé ses activités de MRO Aéronautique et a remporté de nouveaux contrats, ce qui devrait stimuler la croissance des prochains mois. De plus, la filiale internationale NSE TLS au Canada, filiale internationale détenue à 50 % et mise en équivalence dans la consolidation a enregistré une croissance de plus de 50%, atteignant 8,0 M€ de chiffre d'affaires, grâce à des contrats clés dans le secteur du transport. Ce CA n'est pas intégré au CA consolidé.

Le chiffre d'affaires de la BU Intégration a augmenté de +2,4% au S1 2023 à 12,8 M€ grâce à la solidité de ses principaux marchés, notamment la Défense et le secteur médical. La prise de commandes a continué de croître malgré des décalages conjoncturels de commandes vers le S2 2023. La filiale canadienne NSE Automatech avec 5,1 M€ de CA a enregistré une croissance de +1% (+5,6% hors impact du taux de change) avec un accent sur le Médical et une forte reprise dans l'Aéronautique. Les autres filiales internationales non consolidées en intégration globale de NSE, telles que HICAL NSE en Inde (détenue à 49 %), ont également connu une croissance significative.

L'activité de la BU Conception ressort en nette baisse de -38 %, pour un chiffre d'affaires de 1,6 M€ au 30 juin 2023, contre 2,6 M€ un an plus tôt, du fait de décalages de commandes vers le second semestre 2023. La BUC dispose toujours d'un positionnement attractif sur le développement et la production d'équipements électroniques performants, lui permettant de capitaliser sur ses contrats étatiques résilients.

Effet de levier de la croissance sur la rentabilité opérationnelle et strict contrôle des charges

L' EBITDA du premier semestre 2023 s'établit à 4,0 M€, en croissance de +1,7 M€ sur un an, grâce au succès de la stratégie de relance maitrisée du Groupe.

En détail, les charges opérationnelles courantes hors achats consommés, qui s'établissent à 17,2 M€, ont diminué de 1,3 M€ par rapport au premier semestre 2022 grâce aux actions visant à améliorer la compétitivité du Groupe et au strict contrôle des charges, notamment de personnels à 11,1 M€ contre 12,6 M€ au 30 juin 2022. En parallèle, l'évolution du mix produit a entrainé une contraction de la marge brute à 58,5%, contre 65% un an plus tôt. [GSM1] [LD2]

Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 1,7 M€, en hausse de 0,2 M€, le résultat opérationnel courant du premier semestre 2023 ressort à 2,5 M€, contre 1,1 M€ un an plus tôt.

Le Groupe a généré un résultat opérationnel de près de 2,7 M€ au 30 juin 2023 contre 1,4 M€ à la même période de l'exercice précédent.

Après la prise en compte, d'un résultat financier de -0.1 M€ et d'une charge d'impôt de 0,8 M€, mécaniquement en hausse de 0,2 M€, du fait de la hausse des résultats, le résultat net part du Groupe au premier semestre 2023 ressort à 1,9 M€, en hausse de 0,5 M€.

Trésorerie financière nette confortable à 5,2 M€ (hors IFRS 16)

31/12/22 30/06/23 Variation Capitaux propres 36 025 37 291 +1 266 Trésorerie active 6 512 9 448 +2 936 Endettement Financier 6 272 7 144 +872 Trésorerie financière nette [2] 240 2 304 +2 064 Trésorerie financière nette retraitée [3] 1 464 5 231 +3 767 Gearing (%) hors impact IFRS 16 -4,6% -14,0% -

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 7,1 M€, contre 0,1 M€ un an plus tôt. Cette variation est liée, d'une part, à la hausse de 1,2 M€ de la capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net qui s'établit à 4,3 M€, résultant de la performance opérationnelle sur l'exercice, et d'autre part, de l'amélioration ponctuelle du BFR de 2,6 M€ au 30 juin 2023, du fait de la réception de paiements étatiques décalés de 2022 à2023 de 5,3 M€.

En parallèle, les flux nets liés aux investissements sur la période s'élèvent à -2,0 M€ contre -0,6 M€ un an plus tôt, principalement composés d'acquisitions d'immobilisations dans le cadre du plan de développement du Groupe.

Au premier semestre, NSE a également remboursé des emprunts pour un montant net de 1,5 M€ (y compris les contrats de location) faisant ressortir les flux nets de financement à -2,1 M€, après versement de 0,7 M€ de dividendes, par rapport à un flux net de financement de -2,0 M€ un an plus tôt.

La trésorerie brute atteint ainsi un niveau de 9,4 M€ au 30 juin 2023, faisant ressortir une position de trésorerie nette des dettes financières (hors IFRS 16 3 ) à 5,2 M€. Sur la période, l'augmentation de l'endettement financier est liée à l'augmentation des dettes locatives pour 1,4 M€, à la suite de renouvellement de trois baux. [GS3]

Perspectives de nette croissance sur l'ensemble de l'exercice 2023 et 2024, grâce à la montée en puissance de contrats majeurs et aux reports de commandes.

De plus, NSE s'appuie sur une bonne dynamique commerciale, démontrant l'attrait continu pour son savoir-faire et ses solutions en matière de produits électroniques et informatiques à forte valeur ajoutée. Cela s'illustre sur le troisième trimestre par une poursuite de la croissance du carnet de commandes du Groupe sur ses 3 BU.

Dans ce contexte et dans la continuité de la dynamique de l'activité enregistrée sur ce premier semestre de l'exercice, le Groupe s'attend à réaliser une nette croissance de son chiffre d'affaires en 2023 grâce notamment à sa solide base de clients récurrents, à la relance du secteur Défense et aux commandes en partie décalées vers la deuxième partie de l'exercice.

Ce dynamisme, couplé avec la poursuite des actions visant à améliorer la compétitivité du Groupe et un strict contrôle des charges opérationnelles, permettra la poursuite d'une rentabilité élevée au S2 2023 et une nette amélioration des résultats annuels par rapport à 2022.

NSE s'est également engagé début 2021 dans la mise en œuvre d'une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l'ensemble des équipes et un système de notation avec des actions concrètes sur la progression d'un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G.).

Dans ce contexte, NSE a finalisé son bilan carbone (Scope 1,2 et 3) sur ce semestre. Celui-ci a été intégré dans le Rapport Extra Financier NSE publié en juillet. Cette nouvelle version, est consultable sur le site web de NSE :

https://www.nse-groupe.com/wp-content/uploads/2023/07/Rapport-RSE-2022.pdf

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 2023, le 26 janvier 2024 après clôture de Bourse.

-------------------------------------------------------------------------------------

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 6 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2022, le Groupe a réalisé 65,5 millions € de CA consolidé dont 32% à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

________________

Pour toute information : Philippe Brel – pbrel@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] Résultat opérationnel courant, retraité principalement des dotations aux amortissements

[2] Différence entre l'endettement financier et la trésorerie active

[3] Retraitée de l'impact de 1 559 k€ au 30/06/2022 et de 2 927 k€ au 30/06/2023 (engagements de loyers comptabilisés en «obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019

[GSM1] Vérifier les chiffres

[LD2] Revoir le commentaire , c'est le mix produit qui a changé

[GS3] À vérifier