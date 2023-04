NSE GROUPE : Résultats 2022 : Performance opérationnelle solide sur l'ensemble de l'exercice dans un contexte de tension sur les marges

Résultats 2022 :

Performance opérationnelle solide sur l'ensemble de l'exercice

dans un contexte de tension sur les marges

Croissance attendue en 2023 grâce à de nombreux gains de marchés

Nizerolles, le 28 avril 2023 après séance de cotation.

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, présente ce jour ses résultats consolidés de l'exercice 2022 (clos au 31 décembre 2022). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

Durant l'exercice 2022, NSE a maintenu un niveau solide de chiffre d'affaires qui atteint 65,5 M€ grâce à un net rebond de son activité au second semestre. La première partie d'exercice avait été marquée par des décalages de commandes liés à un contexte global tendu aussi bien sur le plan géopolitique, que sur les chaines d'approvisionnement. Le Groupe a pu s'appuyer sur la diversité des zones et des marchés adressés ainsi que sur les effets de son plan de relance, pour renouer avec la croissance au second semestre à hauteur de +6 %.

Le Groupe a ainsi retrouvé au second semestre une marge d'EBITDA à deux chiffres (10,3%) permettant d'amener la marge d'EBITDA 2022 à près de 9% sur l'exercice, soit une baisse limitée à 3 points par rapport à l'exercice précédent. NSE a su atténuer les impacts inflationnistes conjoncturels sur sa marge brute par un travail de rationalisation de ses charges opérationnelles. De plus, NSE a pu s'appuyer sur la très bonne performance de ses deux filiales mises en équivalence, NSE TLS et HICAL NSE, détenues respectivement à 50% et 49%, dont le chiffre d'affaires cumulé a atteint 7 M€ (+320% sur un an).

En intégrant la cote part des sociétés mises en équivalence, le CA Groupe 2022 serait de 72.6 M€ (68,4 M€ en 2021) et d'un EBITDA Groupe de 6,4 M€ (8,1 M€ en 2021).

Durant cette période agitée, le Groupe conserve une assise financière solide en situation de trésorerie nette de +1,5 M€. Elle aurait dû être de 6,8 M€ sans le décalage d'un paiement étatique de 5,3 M€ qui a été encaissé finalement au début janvier 2023, après la clôture.

En 2023, NSE entend poursuivre la dynamique de croissance du second semestre 2022, grâce à des gains de contrats sur ses 3 BU, notamment des contrats pluriannuels dans le secteur de la Défense et un montant de commandes significatives pour la BUI. Cette hausse de l'activité, associée à la poursuite des actions visant à améliorer la compétitivité du Groupe et un strict contrôle des charges opérationnelles, permettra d'accroitre également l'EBITDA et le résultat net.

Résultats consolidés* (Normes IFRS)

En milliers d'euros 2021 2022 Var.

en k€ Var.

en % S1 2022 S2 2022 Chiffre d'affaires 66?625 65?568 -1?057 -1,6% 31?750 33?818 EBITDA [1] 8?193 5?811 -2?382 -29,1% 2?335 3?476 Marge d'EBITDA 12,3% 8,9% -3,4pts - 7,4% 10,3% Résultat opérationnel courant 5?817 3?315 -2?502 -43,0% 1?052 2?263 Résultat opérationnel 5 796 3 671 -2?125 -36,7% 1 440 2 231 Résultat financier 30 -44 -74 N.A 304 -348 Impôt sur le résultat -1?623 -929 +694 N.A -584 -345 Quote-part de résultat des entreprises associées -120 358 +478 N.A 282 76 Résultat net part du Groupe 4 083 3 056 -1 027 -25,2% 1 450 1 606

Maintien d'un niveau élevé d'activité sur l'ensemble de l'exercice grâce notamment à l'impact de la Loi de Programmation Militaire

NSE a maintenu un niveau solide de chiffre d'affaires durant l'exercice 2022, pour atteindre 65,5 M€ avec un net rebond de son activité au second semestre à +6% de croissance, notamment sur la BU Services , la plus contributive au chiffre d'affaires.

La BU Services a consolidé son niveau élevé d'activité en 2022 après plusieurs semestres de forte dynamique commerciale. Le chiffre d'affaires reste ainsi constant à 35,6 M€, grâce à un net rebond de son activité au second semestre de l'exercice, alors que le S2 2021 avait déjà été particulièrement dynamique, menant à des commandes exceptionnelles de réparation. NSE a profité de son savoir-faire dans ce secteur notamment pour le déploiement des nouveaux marchés gagnés en 2021 et la montée en puissance des activités MRO Avions (Maintenance, Repair and Overhaul). A noter la forte croissance de NSE TLS au Canada (détenue à 50%, CA non intégré) avec un CA de 13.2M€ par rapport 3.2 M€ en 2021.

L'activité Conception ressort en légère croissance de +1,3 %, pour un chiffre d'affaires de 5,4 M€ au 31 décembre 2022, contre 5,3 M€ un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'année, la BUC a confirmé son positionnement attractif sur le développement et la production d'équipements électroniques performants, lui permettant de capitaliser sur ses contrats Défense. Sans des décalages conjoncturels partiels imposés par les clients sur deux projets du secteur de Aéro-défense vers 2023, la BU aurait pu réaliser une croissance plus importante sur l'exercice.

En 2022, la BU Intégration a enregistré un recul modéré de son chiffre d'affaires de -4,9%, s'établissant à 24,5 M€. La tendance s'est améliorée au second semestre grâce au déploiement d'offres stratégiques renforcées pour le secteur de la Défense et à la diversification entreprise précédemment, notamment sur le Médical. La filiale canadienne NSE Automatech a enregistré une croissance de +5% de son chiffre d'affaires à 10,7 M€, portée par le secteur du Médical et la reprise du secteur Aéronautique au Canada. Les autres filiales internationales ont contribué pour 0,8 M€ au chiffre d'affaires de la BU en 2022, contre 0,6 M€ en 2021, mais devront attendre une normalisation conjoncturelle avant de reprendre un déploiement d'envergure de leurs activités.

Net rebond de la performance opérationnelle au second semestre grâce à une bonne maitrise de la structure de coûts

La pression inflationniste sur les prix de l'énergie, des matières premières, ainsi que les tensions sur les approvisionnements en composants et une augmentation de l'activité négoce ont eu un impact sur la marge brute du Groupe entrainant une contraction de celle-ci à 62,4% contre 67,9% en 2021. En parallèle, les charges opérationnelles courantes hors achats consommés, qui s'établissent à 38,7 M€, ont en revanche diminué de 2,2 M€ par rapport à 2021 grâce à une bonne maitrise de la structure de coûts, notamment sur les charges externes (-1,1 M€) et les charges de personnel (-0,5 M€). NSE a ainsi contenu, en partie, les impacts négatifs sur sa marge brute pour atteindre un EBITDA de 5,8 M€, contre 8,2 M€ un an plus tôt.

Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 2,5 M€, quasiment stables par rapport à 2021, le résultat opérationnel courant de l'année ressort à 3,3 M€, contre 5,8 M€ en 2021.

Le Groupe a généré un résultat opérationnel de près de 3,7 M€ au 31 décembre 2022 contre 5,8 M€ en 2021, intégrant une plus-value de cession d'un bâtiment.

Après la prise en compte, d'un résultat financier de -44 k€ et d'une charge d'impôt de 0,9 M€, mécaniquement en réduction de 0,7 M€, du fait de l'impact des tensions sur la marge brute, le résultat net part du Groupe en 2022 ressort à 3,1 M€, en baisse contenue de 1 M€.

Ce montant comprend 0,4 M€ de quote-part de résultat de sa filiale canadienne en forte croissance NSE TLS, pour 0,3 M€ contre -0,1 M€ en 2021, et HICAL NSE en Inde pour moins de 0,1 M€.

Poursuite du désendettement du Groupe et décalages de paiements, versés début 2023, qui affectent ponctuellement la trésorerie au 31 décembre 2022

31/12/21 31/12/22 Variation Capitaux propres 33 694 36 025 +2 331 Trésorerie active 12 186 6 512 -5 674 Endettement Financier 8 434 6 272 -2 162 Trésorerie financière nette [2] 3 752 240 -3 512 Trésorerie financière nette retraitée [3] 5 297 1 464 -3 833 Gearing (%) hors impact IFRS 16 -15,7% -4,6% -11,1 pts

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à -0,7 M€, contre 15,3 M€ un an plus tôt. Cette variation est liée, d'une part, à la baisse de 2,1 M€ de la capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net qui s'établit à 5,9 M€, résultant de la performance opérationnelle sur l'exercice, et d'autre part, à la dégradation ponctuelle du BFR de -5,3 M€ au 31 décembre 2022, du fait d'un décalage de paiement étatique de 5,3 M€ qui a été versé début janvier 2023 .

Sur la période NSE a également versé 0,9 M€ d'impôts.

En parallèle, les flux nets liés aux investissements sur la période s'élèvent à -1,4 M€ contre -4,8 M€ un an plus tôt, principalement composés d'acquisitions d'immobilisations dans le cadre du plan de développement du Groupe. Lors de l'exercice précédent, NSE avait procédé à des investissements structurels conséquents, notamment le rachat des parts minoritaires de NSE AUTOMATECH ainsi qu'à l'investissement dans les nouveaux ERPs de la BU Services et Intégration.

En 2022, NSE a également remboursé des emprunts pour un montant net de 2,6 M€ (y compris les contrats de location et PGE) faisant ressortir les flux nets de financement à -3,4 M€, après versement de 0,7 M€ de dividendes, par rapport à un flux net de financement de -2.3 M€ en 2021.

La trésorerie brute atteint ainsi un niveau de 6,5 M€ au 31 décembre 2022, faisant ressortir une position de trésorerie nette des dettes financières (hors IFRS 16 3 ) à 1,5 M€.

Retraitée de l'impact du décalage de versements étatiques de 5,3 M€, reçu en janvier 2023, la trésorerie nette des dettes financières (hors IFRS 16 3 ) ressortirait à 6,8 M€, soit une progression de 1,5 M€ par rapport au 31 décembre 2021.

Perspectives de nette croissance en 2023

NSE est confiant sur un retour à la croissance en 2023, et ce dès le premier semestre 2023, grâce à des prises de commandes importantes sur les derniers mois, notamment la concrétisation de négociations long-termes sur des contrats pluriannuels dans le secteur de la Défense qui connait une relance nette. Les signaux envoyés par les marchés du Groupe demeurent dynamiques avec des appels d'offres en cours sur l'ensemble de ses périmètres.

Dans ce contexte, la BU Services devrait continuer de porter la performance du Groupe qui bénéficiera d'un rebond attendu de la BU Intégration. La BU Conception devrait connaitre également une croissance plus dynamique de son activité grâce aux reports de commandes prises sur le second semestre.

NSE s'attend ainsi à générer en 2023 un EBITDA supérieur à 2022, conforté par un carnet de commande ferme de 80% du Budget prévisionnel. En effet, le Groupe poursuivra le contrôle strict de ses charges dans un contexte d'investissements pour améliorer sa compétitivité, notamment à travers le levier industriel et en s'appuyant sur sa présence internationale, dans un contexte de maintien des tensions inflationnistes sur la marge brute.

Afin de soutenir la croissance de ses activités, le Groupe continuera de porter ses actions stratégiques sur le développement de nouveaux marchés, et le déploiement de ses offres à travers ses filiales à l'international.

NSE s'est également engagé début 2021 dans la mise en œuvre d'une communication régulière sur sa démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l'ensemble des équipes et un système de notation avec des actions concrètes sur la progression d'un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G.). NSE a publié le 22 juillet 2022 son premier Rapport Extra Financier, que vous pouvez retrouver sur le site web de NSE :

https://www.nse-groupe.com/Rapport_extra-financier_RSE_-28-juillet_2022.pdf

En complément, NSE a évalué son Bilan Carbone 2021 scope 3. Les résultats seront intégrés dans la mise à jour du Rapport Extra financier qui sera publié en Juillet 2023

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du premier semestre 2023, le 21/07/2023 après clôture de la Bourse.

-------------------------------------------------------------------------------------

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 6 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2022, le Groupe a réalisé 65,5 millions € de CA consolidé dont 32% à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

________________

Pour toute information : Philippe Brel – pbrel@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] Résultat opérationnel courant, retraité principalement des dotations aux amortissements

[2] Différence entre l'endettement financier et la trésorerie active

[3] Retraitée de l'impact de 1 224 k€ au 31/12/2022 et de 1 545 k€ au 31/12/2021 (engagements de loyers comptabilisés en «obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lmuekcpuYW6WmHKdZZuYbGdnmJtpkpTKZ5SeyWedZJ2ab2ySlmxibJ2ZZnBqnGVr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79705-nse_communique-ra-2022-def.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com