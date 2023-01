NSE GROUPE : Rebond de l'activité au second semestre 2022 : +6% Chiffre d'affaires consolidé 2022 quasi stable à 65,6 M EUR - Croissance attendue en 2023 grâce aux nombreux gains de marchés

Rebond de l'activité au second semestre 2022 : +6%

Chiffre d'affaires consolidé 2022 quasi stable à 65,6 M€

Croissance attendue en 2023 grâce aux nombreux gains de marchés

Nizerolles, le 27 janvier 2023, après séance de cotation.

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, publie son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2022 (clos au 31 décembre 2022). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

NSE a maintenu un niveau solide de chiffre d'affaires durant l'exercice 2022, pour atteindre 65,5 M€ avec un net rebond de son activité au second semestre. La première partie d'exercice avait été marquée par des décalages de commandes liés à un contexte global tendu aussi bien sur le plan géopolitique, que sur les chaines d'approvisionnement. Le Groupe a pu s'appuyer sur la diversité des zones et des marchés adressés, aussi bien en France qu'à l'international pour renouer avec la croissance au second semestre à hauteur de +6 %.

NSE entend poursuivre sur la dynamique du second semestre en 2023, grâce à des prises de commandes importantes en 2022. NSE a gagné des contrats sur ses 3 BU, avec notamment la concrétisation de négociations sur des contrats pluriannuels dans le secteur de la Défense et de larges marchés pour la BUI. Cette dynamique illustre ainsi tout l'attrait pour son savoir-faire et ses solutions en matière de produits électroniques et informatiques à forte valeur ajoutée.

Chiffre d'affaires 2022 Consolidé (Normes IFRS - non audité) :

CA en k€ 2022 2021 Variation S2 2022 S2 2021 Variation Conception 5 380 5 313 +1,3 % 2 732 2 579 +5,9 % Intégration 24 541 25 796 -4,9 % 12 046 12 299 -2,1 % Services 35 646 35 509 +0,4 % 19 039 17 071 +11,5 % Total Consolidé 65 567 66 618 -1,6 % 33 818 31 949 +5,8 %

Maintien d'un niveau élevé de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice grâce à un second semestre en net rebond, avant un retour de la croissance en 2023

1/ BU Conception : retour de la croissance au S2 pour atteindre 5,4 M€ sur 2022

L'activité Conception ressort en légère croissance de +1,3 %, pour un chiffre d'affaires de 5,4 M€ au 31 décembre 2022, contre 5,3 M€ un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'année, la BUC a confirmé son positionnement attractif sur le développement et la production d'équipements électroniques performants, lui permettant de capitaliser sur ses contrats étatiques résilients.

Sans des décalages conjoncturels partiels sur deux projets du secteur de Aéro-défense vers 2023, la BU aurait pu réaliser une croissance plus importante sur l'exercice.

. 2/ Contraction mesurée de l'activité de la BU Intégration avec une diversification efficace dans le Médical et la Défense qui vient compenser un contexte toujours tendu dans l'Aéronautique Civile

Le chiffre d'affaires de la BU Intégration ressort en recul contenu de -4,9 % en 2022, mais, pour s'établir à 24,5 M€. La tendance s'est significativement améliorée au second semestre, le déploiement d'offres stratégiques renforcées pour le secteur de la Défense et les actions de diversification entreprises lors des exercices précédents, notamment sur le Médical, ayant permis de compenser en partie l'impact de la crise qui touche le secteur de l'Aéronautique civile.

Au Canada, la filiale NSE Automatech a enregistré un chiffre d'affaires de 10,7 M€, en croissance de +5 % porté par le secteur du Médical, principalement à destination du marché US, pour 40 % de son chiffre d'affaires et par une reprise du secteur Aéronautique au Canada.

Comme cela a été précédemment annoncé, les activités des autres filiales internationales au Brésil, au Maroc et HICAL NSE en Inde, qui représentent toujours une faible part du chiffre d'affaires de la BU, devront attendre une normalisation des contextes avant de reprendre un déploiement d'envergure de leurs activités. En 2022, ces filiales ont néanmoins contribué pour 0,8 M€ au chiffre d'affaires de la BU, contre 0,6 M€ en 2021.

3/ Maintien d'un niveau solide d'activité pour la BU Services grâce à un net rebond au S2 2022

La BU Services a consolidé son niveau élevé d'activité en 2022 après plusieurs semestres de forte dynamique commerciale. Le chiffre d'affaires reste ainsi constant à 35,6 M€, grâce à un net rebond de son activité au second semestre de l'exercice, alors que le S2 2021 avait déjà été particulièrement dynamique, menant à des commandes exceptionnelles de réparation. NSE a profité de son savoir-faire dans ce secteur notamment pour le déploiement des nouveaux marchés gagnés en 2021 et la montée en puissance des activités MRO Avions (Maintenance, Repair and Overhaul).

NSE TLS au Canada, filiale internationale détenue à 50 % et mise en équivalence dans la consolidation, a également connu une forte dynamique de croissance, avec notamment une progression de plus de 300 % du chiffre d'affaires, qui atteint 6,6 M€ (CA correspondant à 50% de la part NSE) contre 1,6 M€ en 2021. Cette filiale dédiée à l'optimisation des délais d'exécution dans la logistique du secteur Transport, monte en puissance après le gain de contrats structurants en 2022.

Perspectives de nette croissance en 2023 grâce à des gains de contrats majeurs

Dans la continuité de la dynamique de l'activité enregistrée au second semestre 2022, le Groupe s'attend à renouer avec une croissance globale de son chiffre d'affaires en 2023 grâce notamment à sa solide base de clients, aux contrats pluriannuels associés, aux commandes en partie décalées vers la deuxième partie de l'exercice, et surtout à la relance du secteur Défense.

En effet, NSE a enregistré le gain de nombreux contrats structurants sur la fin de l'exercice, démontrant tout l'attrait pour son savoir-faire et ses solutions en matière de produits électroniques et informatiques à forte valeur ajoutée.

En décembre 2022, le GME [1] coordonné par NSE, qui regroupe Safran Electronics & Defense, SOFEMA et THALES, a remporté le marché MERCURE de la SIMMT [2] , d'une valeur maximum de près de 300 M€ HT sur une durée de 7 ans. La part qui reviendrait à NSE sur ce marché pourrait se situer entre 20 et 25 % de l'enveloppe globale pour la BU Services.

De plus, NSE a remporté de nombreux contrats d'ampleur sur les quatre derniers mois sur l'ensemble de ses BU :

La BU Conception a reçu une commande de 1,6M€ pour le développement d'un système de contrôle d'arme monté sur hélicoptères.

La BU Intégration a enregistré 11,5 M€ de commandes principalement pour des équipements Militaires.

La BU Services, outre le contrat Mercure, a enregistré une addition de 8,3 M€ de nouvelles commandes.

Dans ce contexte de concrétisation d'opportunités importantes pour NSE, la BU Services devrait continuer de porter la performance du Groupe, avec le soutien de la BU Intégration. En parallèle, la BU Conception devrait connaitre un rebond de son activité grâce à la dynamique enclenchée au second semestre 2022.

NSE s'est également engagé début 2021 dans la mise en œuvre d'une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l'ensemble des équipes et un système de notation avec des actions concrètes sur la progression d'un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G.).

NSE évalue actuellement son bilan carbone. NSE a publié le 22 juillet 2022 son premier Rapport Extra Financier, consultable sur le site web de NSE :

Prochain communiqué : Résultats 2022, 28/04/2023 après clôture Bourse.

-------------------------------------------------------------------------------------

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de trois Business Units :

- La "Conception" de produits techniques innovants ;

- L'"Intégration" pour la fabrication d'équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les "Services", à travers une offre globale de Services à Valeur Ajoutée à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2022, le Groupe a réalisé 65,6 millions € de CA consolidé dont 32 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

Pour toute information : Philippe Brel – pbrel@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] Groupement Momentané d'Entreprises- voir communiqué NSE pour le Marché Mercure

[2] Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

[GSM1] Cette date permettrait d'organiser une conférence de présentation des résultats aux investisseurs avant les ponts de mai

