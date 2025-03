NRJ Group: résultat net part du Groupe de 42,0 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 18:26









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges est en croissance de +1,1% à 396,1 ME en 2024 par rapport à 2023.



NRJ Group réalise en 2024 un Résultat Opérationnel Courant hors échanges consolidé de 48,2 ME, quasiment stable (-0,7 ME) par rapport à 2023. L'EBITDA consolidé ressort à 80,3 ME en hausse de +2,7%. Le taux de marge opérationnelle courante du Groupe s'élève à 12,2%, contre 12,5% en 2023 et 12,0% en 2022.



NRJ Group affiche un Résultat net part du Groupe de 42,0 ME, qui, à l'exception de celui de 2023 de 45,2 ME, demeure son plus haut Résultat net part du Groupe depuis 2011.





Valeurs associées NRJ GRP 6,9400 EUR Euronext Paris -0,86%