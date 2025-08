NRJ Group plombé par l'arrêt des chaînes NRJ 12 et Chérie 25 information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 17:59









(Zonebourse.com) - NRJ Group a enregistré un recul de 77,5% de son résultat net part du Groupe au premier semestre 2025, à 4,5 millions d'euros, pénalisé par l'arrêt des chaînes NRJ 12 et Chérie 25 désormais classées en activités abandonnées. Le résultat net des seules activités poursuivies ressort à 10 millions d'euros, en baisse de 44,8% sur un an.



Le chiffre d'affaires hors échanges s'établit à 154,8 millions d'euros, en baisse de 2,5%, dans un contexte publicitaire défavorable et une base de comparaison élevée en 2024. L'EBITDA hors échanges recule de 23,8% à 25,3 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant plonge de 50% à 8,9 millions d'euros.



Le pôle Radio, coeur de l'activité du Groupe, subit une baisse de son chiffre d'affaires de 3,2% à 109,9 millions d'euros et voit son résultat opérationnel courant chuter de 67% à 3,4 millions d'euros, impacté par des investissements accrus dans la grille des programmes.

Le pôle Télévision, désormais recentré sur NRJ Hits, affiche un résultat opérationnel courant négatif de -0,5 million d'euros.

Seul le pôle Diffusion progresse légèrement avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,7% et un résultat opérationnel de 9,2 millions d'euros.



Malgré ces résultats, la situation financière reste solide avec un excédent net de trésorerie de 317 millions d'euros. Le free cash-flow progresse de 5% à 19,8 millions d'euros.



Les perspectives pour l'exercice 2025 sont confirmées, bien que la visibilité reste limitée sur le marché publicitaire. En cas de finalisation de la cession de Chérie 25 avant la fin de l'année, le résultat net du Groupe devrait bénéficier d'un impact positif significatif.





