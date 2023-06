Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NRJ Group: l'UE approuve l'acquisition de Vlaanderen Eén information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 12:25









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Vlaanderen Eén NV, par Mediahuis NV, toutes deux basées en Belgique, Liberty Global, basée au Royaume-Uni et NRJ Group, basée en France.



Vlaanderen Eén est un radiodiffuseur commercial exploitant Nostalgie Vlaanderen, une chaîne de radio commerciale de langue néerlandaise ayant accès à des fréquences FM lui permettant de couvrir l'ensemble du territoire de la Communauté flamande en Belgique.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des activités limitées de Vlaanderen Eén dans l'Espace Économique Européen. La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.





Valeurs associées NRJ GRP Euronext Paris 0.00%