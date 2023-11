Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NRJ Group: hausse de 6,5% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 18:28









(CercleFinance.com) - NRJ Group enregistre un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 94,5 ME au 3ème trimestre, en hausse de 6,5% par rapport au 3ème trimestre 2022.



Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges des 9 premiers mois de l'exercice 2023 s'établit à 278,7 ME en hausse de 2,1% par rapport à la même période en 2022.



Cette solide performance reste soutenue sur les 9 premiers mois de 2023 par la puissance des marques du Groupe.



Les perspectives de NRJ Group pour l'exercice 2023 sont inchangées. Même si l'activité commerciale a été bonne au mois d'octobre 2023 pour le pôle Radio, la visibilité sur l'évolution du chiffre d'affaires média reste limitée pour la fin de l'année 2023.





Valeurs associées NRJ GRP Euronext Paris -0.59%