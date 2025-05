NRJ Group en négociations exclusives avec CMA Média pour la cession de Chérie 25

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - NRJ Group annonce être en négociations exclusives avec CMA Média dans le cadre de la potentielle cession de sa chaîne de télévision Chérie 25. Le Comité Social et Economique de l’UES Boileau dont les sociétés concernées font partie sera informé et consulté dès qu'un projet suffisamment avancé pourra lui être présenté, conformément aux obligations légales en la matière.

