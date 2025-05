NRJ Group: baisse de 7% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - NRJ Group affiche un chiffre d'affaires hors échanges de 83,5 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en baisse de 6,9% qui s'explique principalement par son pôle télévision (-28,8%) avec l'arrêt de NRJ 12 le 1er mars, sur décision de l'Arcom.



Hors pôle télévision, le CA hors échanges du groupe de médias s'est montré quasi-stable (-1,5%), grâce à une croissance de 5,2% du CA du pôle diffusion (+5,2%), tandis que le CA du pôle radio a reculé de 4% sur une base de comparaison élevée.



NRJ Group maintient ses perspectives pour 2025, précisant que le CA du pôle radio en avril 2025 'devrait être légèrement supérieur à celui d'avril 2024, alors que le mois de mai pourrait être moins dynamique en raison du nombre de jours fériés en France'.





