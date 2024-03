NRJ Group : amélioration de la rentabilité et forte hausse du dividende

(AOF) - NRJ Group a présenté un résultat net part du groupe en progression de 30,3% à 45,2 millions d’euros. Dans le même temps, le résultat opérationnel courant a augmenté de 6,8% à 48,9 millions d’euros. Le taux de marge opérationnelle courante a progressé de nouveau à 12,5%, à comparer à 12% en 2022. NRJ Group souligne la croissance maîtrisée de ses charges : 2,5% à 8,4 millions d’euros. Déjà publié, le chiffre d’affaires a progressé de 3% à 391,9 millions d’euros.

A fin décembre 2023, le groupe dispose d'un excédent net de trésorerie de 301,1 millions d'euros après prise en compte de 35,9 millions d'obligations locatives.

Compte tenu de ses bonnes performances opérationnelles et de la solidité de sa situation financière, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 16 mai prochain le versement d'un dividende de 0,34 euro par action au titre de l'exercice fiscal 2023, en progression de 30,8%. Le détachement est attendu le 3 juin 2024 et le paiement le 5 juin 2024.

Le conseil d'administration de NRJ Group proposera par ailleurs à l'assemblée générale d'autoriser un nouveau programme de rachat d'actions.

"Même si l'activité publicitaire demeure favorablement orientée sur le premier trimestre 2024, la visibilité reste faible sur l'ensemble de l'année", prévient le groupe.

NRJ Group précise que concernant la charge d'électricité en France, après une augmentation de 8,7 millions d'euros en 2023 par rapport à l'année précédente, le nouveau contrat signé pour 2024 et 2025 devrait permettre au groupe, à volume identique, de réduire sa charge d'électricité d'environ 3 à 3,5 millions d'euros en 2024.

