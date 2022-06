NOXXON s'engage dans une collaboration avec le National Cancer Institute aux Etats-Unis pour caractériser les effets de ses principaux composés sur les tumeurs cérébrales

Pour recevoir toute l'actualité en temps réel de NOXXON, merci de contacter noxxon@newcap.eu



Berlin, Allemagne, le 13 juin 2022, 08h00 CEST - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd’hui avoir conclu un accord de transfert de matériel avec le National Cancer Institute (NCI), du National Institutes of Health (NIH), afin d’explorer davantage les effets des principaux composés de NOXXON, l’inhibiteur de CXCL12, NOX-A12 et l’inhibiteur de CCL2 NOX-E36, séparément et en combinaison, sur les tumeurs cérébrales.