Noxxon précise les axes de développement de NOX-A12

Noxxon, qui a communiqué récemment ses résultats du S1 2020, focalise NOX-A12 sur deux indications prioritaires : le cancer du pancréas et le cancer du cerveau. Achat Fort avec un TP de 1,05 €.

Noxxon specifies the development plans for NOX-A12 Noxxon, which reported recently the HY 2020 results, is focusing NOX-A12 on two priority indications: pancreatic cancer and brain cancer. Strong Buy with a TP of €1.05.

Jean-Pierre LOZA

Financial Analyst

jploza@genesta-finance.com

+33 1.45.63.68.87