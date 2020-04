NOXXON PHARMA N.V. PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2019

Recevez l'actualité de NOXXON en faisant la demande directement à noxxon@newcap.eu



NOXXON Pharma N.V. (EuroNext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie développant principalement des traitements contre le cancer qui ciblent le microenvironnement tumoral, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.



« En 2019, l'équipe de NOXXON, accompagnée de médecins et d'un personnel hospitalier déterminé et engagé à ses côtés, a poursuivi le développement de plusieurs essais cliniques évaluant NOX-A12 en association avec d'autres traitements de cancers métastatiques. Malgré la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, l'équipe est parvenue à faire progresser l'essai clinique évaluant l'association de NOX-A12 avec la radiothérapie en traitement de première ligne pour des patients souffrant d'un cancer du cerveau. Nous sommes convaincus que le NOX-A12 et le NOX-E36 constituent des approches uniques pour cibler le microenvironnement tumoral et nous sommes impatients d'atteindre les prochaines phases de développement clinique, avec la collaboration de partenaires stratégiques, afin de pouvoir enfin proposer aux patients de nouvelles options de traitement », déclare Aram Mangasarian, Directeur Général de NOXXON.