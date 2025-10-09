Novo rachète Akero pour un montant pouvant atteindre 5,2 milliards de dollars dans le cadre des efforts de relance déployés par le nouveau directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le médicament d'Akero en phase finale d'essais pour les maladies du foie

*

La taille de l'opération de Novo augmente, dépassant les achats précédents en matière de R&D

*

L'opération est financée par emprunt et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année

(Ajoute le commentaire de l'investisseur aux paragraphes 8 et 13 et le commentaire de l'analyste au paragraphe 7) par Maggie Fick et Mariam Sunny

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré jeudi qu'il achèterait la société américaine Akero Therapeutics

AKRO.O pour un montant pouvant atteindre 5,2 milliards de dollars afin d'avoir accès à un médicament candidat prometteur contre les maladies du foie. Il s'agit de la première transaction importante réalisée par le nouveau directeur général du fabricant danois de médicaments afin de stimuler la croissance.

Mike Doustdar, qui a pris la direction du fabricant de Wegovy en juillet, a indiqué qu'il se concentrait sur de nouveaux médicaments très efficaces contre l'obésité et le diabète, qui peuvent également traiter des maladies cardiométaboliques connexes telles que la MASH, plutôt que d'étendre ses activités à d'autres domaines.

Le médicament candidat d'Akero, l'efruxifermine, est actuellement en phase finale d'essais pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

"Nous considérons cette transaction, associée à la récente restructuration interne de Novo, comme positive alors que Doustdar s'efforce de remettre le navire sur le bon chemin ", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital.

Sous la direction de Doustdar, chargé d'endiguer les pertes de parts de marché au profit de son rival américain Eli Lilly

LLY.N , la société a annoncé le mois dernier qu'elle supprimerait 9 000 emplois .

UN FORT POTENTIEL DE CROISSANCE

Dans des études antérieures, l'efruxifermine s'est révélée capable d'inverser la cicatrisation du foie chez les patients atteints de MASH.

M. Doustdar l'a qualifié d'"élément important" pour la croissance future, en particulier lorsque Novo se prépare à la perte d'exclusivité du semaglutide, l'ingrédient actif du médicament à succès Wegovy, à partir de l'année prochaine dans des régions telles que l'Inde et la Chine.

Lukas Leu, gestionnaire de portefeuille chez ATG Healthcare, actionnaire de Novo Nordisk, a déclaré qu'il était encourageant de voir Novo conclure un accord majeur et se développer dans un secteur à forte croissance, où des rivaux tels que Roche ROG.S et GSK GSK.L ont également pris des mesures récentes .

En août, Wegovy est devenu le premier médicament GLP-1 à recevoir une approbation accélérée pour le MASH aux États-Unis, où la maladie touche environ 5 % des adultes.

Novo a abandonné son candidat MASH, la zalfermine, qui appartenait à la même classe de traitements que l'efruxifermine.

DES ACCORDS DE PLUS EN PLUS IMPORTANTS

Akero marque une augmentation significative de la taille des transactions pour Novo, car ses récentes acquisitions biotechnologiques dans le domaine des maladies métaboliques se situaient généralement entre 1 et 2 milliards de dollars.

"Ils doivent commencer à acquérir des actifs et à développer leur pipeline", a déclaré M. Leu, ajoutant qu'il reste prudent étant donné que l'action est "toujours dans la nasse".

Les actions de Novo ont augmenté de 11 % depuis la nomination de M. Doustdar, mais restent en baisse de près de 40 % sur l'année, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant aux tendances des prescriptions de Wegovy aux États-Unis.

L'accord avec Akero comprend un paiement initial en espèces de 54 dollars par action détenue, soit un total d'environ 4,7 milliards de dollars, ce qui représente une prime de 16,2 % par rapport au dernier cours de clôture d'Akero.

Un montant supplémentaire de 6 dollars par action sera versé si l'efruxifermine obtient l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis d'ici juin 2031.

Les actions d'Akero ont augmenté de plus de 16 % dans les échanges de l'après-midi, tandis que les actions de Novo ont reculé de 1 %.

Novo prévoit de financer l'acquisition par la dette et espère conclure l'opération d'ici la fin de l'année.