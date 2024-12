Novo Nordisk: une nouvelle usine de production au Danemark information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé son intention d'investir 8,5 milliards de couronnes danoises pour établir une toute nouvelle usine de production à Odense, au Danemark.



Le nouveau site sera doté d'une unité de production et d'un entrepôt s'étendant sur plus de 40 000 m². Conçu pour être modulaire et flexible, il pourra accueillir de nombreux types de produits dans le domaine des maladies rares, telles que l'hémophilie.



' L'installation utilisera une technologie de pointe et des équipements innovants pour garantir la meilleure qualité aux patients et répondre à la demande mondiale croissante de nos médicaments qui changent la vie ', a déclaré Henrik Wulff, vice-président exécutif, Product Supply, Quality & IT de Novo Nordisk.





