Novo-Nordisk : tente de percer la résistance des 460DKK information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 16:44









(CercleFinance.com) - Novo-Nordisk prolonge le rebond amorcé sur les 400 Couronnes danoises (DKK) et tente de percer la résistance des 460DKK.

En cas de succès, le titre s'ouvrirait la route des 508E (plancher du 12 mars) puis des 532DKK (MM100) avant d'affronter la résistance des 546DKK du 185 mars





