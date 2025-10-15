 Aller au contenu principal
Novo Nordisk signe un accord de licence de 2,1 milliards de dollars avec Omeros dans le domaine des maladies rares
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO et Omeros OMER.O ont signé un accord de licence d'une valeur maximale de 2,1 milliards de dollars pour le médicament expérimental de la société américaine, qui est en cours de développement pour des troubles sanguins et rénaux rares, ont-ils déclaré mercredi.

Dans le cadre de cet accord, Novo obtient les droits mondiaux exclusifs pour développer et commercialiser le zalténibart, le médicament d'Omeros, conçu pour inhiber la MASP-3, une protéine qui agit comme un activateur clé de la voie alternative du complément.

La voie du complément est un système de protéines dans le sang qui renforce la capacité du système immunitaire à combattre les infections.

Omeros peut recevoir jusqu'à 2,1 milliards de dollars au total, dont 340 millions de dollars de paiements initiaux et de paiements d'étape à court terme.

La société a déclaré en mars qu'elle avait commencé le recrutement pour les essais de phase avancée étudiant le médicament pour l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (PNH), une maladie sanguine rare dans laquelle une partie du système immunitaire attaque et endommage les globules rouges et les plaquettes.

Zaltenibart a montré plusieurs avantages potentiels par rapport à d'autres inhibiteurs de la voie alternative actuellement en développement ou sur le marché, ont déclaré les sociétés.

Le médicament a été sûr et bien toléré lors des essais.

Après la conclusion de l'accord, prévue pour le quatrième trimestre 2025, Novo a pour objectif de lancer un programme mondial pour le zaltenibart dans la PNH et d'explorer le développement d'une série d'autres maladies rares du sang et du rein.

Omeros reste concentré sur l'obtention de l'approbation de son autre médicament expérimental, le narsoplimab, au cours de ce trimestre.

La société cherche à faire approuver le narsoplimab aux États-Unis et en Europe pour traiter la microangiopathie thrombotique associée à la transplantation, une complication qui peut survenir après une greffe de cellules hématopoïétiques.

Omeros conserve également certains droits sur ses programmes précliniques MASP-3 non liés au zaltenibart, y compris la possibilité de développer et de commercialiser des inhibiteurs MASP-3 à petites molécules avec des restrictions d'indication limitées.

