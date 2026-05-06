Novo Nordisk revoit légèrement à la hausse ses prévisions, son bénéfice du premier trimestre ayant dépassé les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des perspectives et d'une citation du directeur général aux paragraphes 4 et 5)

Novo Nordisk NOVOb.CO , le fabricant du médicament amaigrissant Wegovy, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation ajusté supérieurs aux attentespour le premier trimestre et a déclaré que ses perspectives pour l'année s'étaient légèrement améliorées.

Le laboratoire danois mise sur la demande pour sa nouvelle pilule amaigrissante alors que la concurrence avec son concurrent américain Eli Lilly LLY.N s'intensifie et que les investisseurs exigent la preuve que la forte hausse des volumes de vente peut compenser une guerre des prix acharnée sur les médicaments contre l'obésité .

Novo a déclaré que son bénéfice d'exploitation ajusté s'élevait à 32,86milliards decouronnes danoises (5,16 milliards de dollars) au premier trimestre, contre une prévision moyenne de 28,74 milliards selon un sondage réalisé par la société.

Novo Nordisk a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que son chiffre d'affaires ajusté et son bénéfice d'exploitation reculent cette année de 4% à 12% à taux de change constants, contre une fourchette précédente de -5% à -13% pour ces deux variables.

"Les excellentes performances de Wegovy, combinées à la croissance continue des activités internationales, nous ont amenés à revoir à la hausse nos prévisions pour 2026 concernant à la fois le chiffre d'affaires ajusté et le bénéfice d'exploitation ajusté", a déclaré le directeur général Mike Doustdar dans un communiqué.

Novo a passé une grande partie de l'année dernière sur la défensive, aux prises avec des revers tels que des résultats d'essais décevants pour son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, des ventes plus faibles que prévu et une chute du cours de l'action qui a effacé plus de 400 milliards de dollars de valeur boursière depuis son pic de 2024.

Sous la direction de Mike Doustdar, nommé l'année dernière, Novo Nordisk mise sur une reprise à court terme grâce à son nouveau comprimé Wegovy, alors que ses marges sont déjà sous pression suite aux baisses de prix de l'année dernière sur l'injection amaigrissante phare du groupe.

Mais la fenêtre d'opportunité de Novo Nordisk en tant que seul médicament oral contre l'obésité sur le marché américain s'est refermée début avril lorsque Eli Lilly LLY.N a obtenu l'autorisation de la FDA pour son médicament concurrent Foundayo, intensifiant ainsi la bataille avec son principal concurrent.

Le cours de l'action Novo Nordisk a chuté de près de 40% au cours des 12 derniers mois, à la traîne par rapport à la hausse d'environ 18% enregistrée par Lilly sur la même période, bien que le titre ait lentement remonté depuis fin mars grâce à l'espoir grandissant suscité par son médicament amaigrissant.

La semaine dernière, son concurrent Lilly a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, la forte demande pour ses médicaments amaigrissants et antidiabétiques ayant contribué à compenser la baisse des prix sur les marchés américains et internationaux.