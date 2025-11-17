Novo Nordisk réduit le prix du Wegovy alors que le directeur général s'engage à miser à fond sur la pilule amaigrissante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires du directeur général et d'analystes) par Jacob Gronholt-Pedersen et Maggie Fick

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré lundi qu'il baisserait le prix aux Etats-Unis de son médicament injectable contre l'obésité Wegovy et s'est engagé à aller "à fond" sur sa prochaine pilule de perte de poids orale, alors que la société s'efforce de récupérer le terrain perdu sur le marché lucratif.

Le fabricant danois attend une décision réglementaire américaine sur la version orale de Wegovy d'ici la fin de l'année, le format de la pilule devant séduire les patients qui préfèrent éviter les injections de la formulation actuelle de Wegovy.

"Nous avons plus de pilules qu'il n'en faut cette fois-ci, nous allons donc tout mettre en œuvre pour y parvenir", a déclaré le directeur général Mike Doustdar lors d'un événement organisé par l'Association danoise des actionnaires.

La société - engagée dans une course avec son rival américain Eli Lilly LLY.N - cherche à éviter une répétition des problèmes d'approvisionnement qui ont affecté le lancement de son médicament injectable Wegovy en 2021, ce qui a ouvert la voie à Lilly et à des versions copiées composées.

NOVO RÉDUIT LE PRIX DU WEGOVY AUX ETATS-UNIS APRES L'ACCORD AVEC TRUMP

Dans une annonce séparée , Novo a déclaré avoir commencé à réduire le prix du Wegovy injectable à 349 dollars par mois pour les patients américains payant en espèces, contre 499 dollars. La réduction de prix accélère un accord précédemment annoncé avec le président américain Donald Trump, qui devait initialement commencer en janvier.

Les premières doses de Wegovy et d'Ozempic, un médicament contre le diabète qui contient le même ingrédient actif, seront également disponibles pour 149 dollars par mois pour les patients Medicare, Medicaid et les patients payants par le biais de la plateforme TrumpRx soutenue par le gouvernement ou par l'intermédiaire de partenaires commerciaux tels que GoodRx, WeightWatchers et Costco COST.O .

Les ajustements de prix interviennent alors que Novo a dû lutter contre la concurrence de Lilly, qui s'est empressé de proposer son médicament aux payeurs en espèces, et contre les pharmacies et les fournisseurs de services de télésanté qui vendent des copies moins chères de Wegovy.

M. Doustdar a fait remarquer que les consommateurs qui utilisent des médicaments amaigrissants ont un comportement plus proche de celui des consommateurs que les patients diabétiques traditionnels de Novo, ce qui souligne la nécessité d'une plus grande adaptabilité dans l'approche commerciale de Novo.

"Cela signifie que nous devons nous adapter très rapidement à cette situation", a déclaré M. Doustdar lundi, avant l'annonce des réductions de prix.

Le nouveau président deNovo, Lars Rebien Sorensen, a déclaré vendredi qu'il prévoyait d'ajouter au conseil d'administration l'expertise en matière de médicaments en vente libre .

NOVO DEVIENT AGRESSIF ALORS QUE LA CROISSANCE DES VENTES S'ESSOUFFLE

"J'apprécie l'initiative et le nouveau ton", a déclaré Claus Henrik Johansen, directeur général de Global Health Invest, un fonds d'investissement danois spécialisé dans les soins de santé qui ne détient pas d'actions Novo à l'heure actuelle.

"J'attends depuis longtemps que Novo adopte une stratégie plus agressive pour tenter de retrouver son élan aux États-Unis

Le directeur général Doustdar a déclaré que les ventes du quatrième trimestre devraient chuter de 4 % sur la base d'un "calcul mathématique de ce que nous avons dit au marché". Les ventes ont augmenté de 18 % au cours des trois premiers mois de l'année, mais la croissance s'est ralentie depuis.

"On pourrait dire que la situation est vraiment mauvaise", a-t-il déclaré, tout en soulignant que les stratégies de tarification et de production de l'entreprise pourraient élargir considérablement l'accès des patients. "Nous ne donnons des médicaments qu'à une fraction de ceux qui en veulent, qui en ont besoin

Paul Major, gestionnaire de portefeuille spécialisé dans les soins de santé chez Bellevue Asset Management, qui ne détient pas non plus d'actions Novo à l'heure actuelle, a déclaré que les commentaires de M. Doustdar soulignaient les risques auxquels Novo est confronté dans la mise en œuvre de sa stratégie.

c'est l'argument du "si vous le construisez, ils viendront". Les prix chutent et vous espérez obtenir une compensation en termes de volume. Nous verrons bien", a-t-il déclaré.