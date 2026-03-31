Novo Nordisk réduit à nouveau les prix d'Ozempic et de Wegovy en Inde pour lutter contre les génériques moins chers

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(Ajoute des détails, un contexte, des commentaires) par Rishika Sadam

Novo Nordisk NOVOb.CO a de nouveau réduit les prix de ses médicaments phares contre le diabète et la perte de poids, Ozempic et Wegovy, jusqu'à 36% et 48% en Inde, afin de lutter contre la concurrence de génériques moins chers fabriqués par des fabricants locaux de médicaments.

Le marché indien des médicaments contre le diabète et la perte de poids devrait être bouleversé après l'expiration, le 20 mars, du brevet du fabricant danois sur le semaglutide, le composant actif d'Ozempic et de Wegovy.

Au moins une demi-douzaine de fabricants de médicaments indiens, dont Dr Reddy's REDY.NS , Zydus ZYDU.NS et Sun Pharma SUN.NS , ont lancé plusieurs marques de ces médicaments à succès contre le diabète et la perte de poids, qui sont parfois jusqu'à 70 % moins chers que les médicaments de Novo.

Les doses les plus faibles d'Ozempic et de Wegovy de 0,25 mg en Inde seront désormais vendues au prix de 1 415 roupies (15,04 $) pour une prise hebdomadaire, contre 2 200 roupies et 2 712 roupies auparavant, respectivement, a déclaré Novo Nordisk India dans un communiqué mardi.

La réduction de prix moyenne pour toutes les doses est de 23,8% pour Ozempic et de 27% pour Wegovy, a-t-il précisé.

"Nous avons entendu les patients et les médecins et nous agissons en conséquence", a déclaré Vikrant Shrotriya, directeur général de Novo Nordisk India, ajoutant que ces médicaments présentent également des avantages sur le plan cardiovasculaire.

L'arrivée des génériques posera également un défi à Novo et à son rival américain Eli Lilly LLY.N , qui a lancé ses médicaments phares contre le diabète et l'obésité en Inde l'année dernière, alors qu'ils cherchent à consolider leur position dans le pays.

Le Mounjaro de Lilly est devenu le médicament le plus vendu en Inde en valeur dans les mois qui ont suivi son lancement, selon les données de Pharmarack, une société de recherche.

L'Ozempic de Novo est disponible en trois dosages de 0,25 mg, 0,5 mg et 1 mg en Inde, tandis que le Wegovy est disponible en cinq dosages.

L'injection hebdomadaire de 1 mg d'Ozempic et de Wegovy est maintenant vendue à 2 275 roupies (24,18 $) après des baisses de prix de 18,5 % et 34,2 %, respectivement. La société a réduit le prix de la dose de 0,5 mg de Wegovy de 41,5 %, à 2 025 roupies.

"«...Cette réduction de prix montre que l'innovation peut devenir plus accessible lorsque la dynamique du marché évolue", a déclaré Venu Gopal Pareek, chirurgien bariatrique, ajoutant que les patients pourraient choisir les médicaments de Novo plutôt que les génériques étant donné qu'il s'agit d'une molécule originale et que la différence de prix n'est pas supérieure à 15 %."

L'année dernière, Novo a réduit pour la première fois le prix du Wegovy de 37 % par rapport à son prix de lancement , anticipant ainsi la forte concurrence des fabricants de médicaments locaux.

(1 $ = 93,9890 roupies indiennes)