 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 870,73
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk proposera Ozempic à 499 dollars par mois aux clients américains payant comptant
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré lundi qu'il lançait une nouvelle offre pour les patients diabétiques de type 2 qui paient eux-mêmes leur traitement aux États-Unis, leur permettant d'accéder à Ozempic pour 499 dollars par mois.

La société a déclaré que cette offre s'inscrivait dans le cadre de ses efforts continus pour explorer de nouvelles collaborations et approches en vue d'améliorer l'accès aux médicaments authentiques à base de semaglutide.

Elle a précisé que l'offre serait disponible sur plusieurs plateformes, notamment par l'intermédiaire du service de télésanté GoodRx GDRX.O .

Valeurs associées

GOODRX HLDG RG-A
4,8000 USD NASDAQ +28,69%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    Google mise sur le nucléaire pour alimenter ses centres de données
    information fournie par Cercle Finance 18.08.2025 15:53 

    (Zonebourse.com) - Google , Kairos Power (société US spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires avancés) et la Tennessee Valley Authority (TVA) annoncent un accord pour développer Hermes 2, une centrale nucléaire de génération IV à Oak Ridge (Tennessee). ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 aôut 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street cherche la direction à suivre
    information fournie par AFP 18.08.2025 15:37 

    La Bourse de New York a ouvert sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine marquée par l'absence de données économiques d'ampleur mais avec la publication de résultats de plusieurs grands distributeurs. Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 18.08.2025 15:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    Bayer règle les litiges de Sky Valley concernant le produit chimique PCB
    information fournie par Reuters 18.08.2025 15:18 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 4 et d'informations sur le litige ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank