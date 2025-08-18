Novo Nordisk proposera Ozempic à 499 dollars par mois aux clients américains payant comptant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré lundi qu'il lançait une nouvelle offre pour les patients diabétiques de type 2 qui paient eux-mêmes leur traitement aux États-Unis, leur permettant d'accéder à Ozempic pour 499 dollars par mois.

La société a déclaré que cette offre s'inscrivait dans le cadre de ses efforts continus pour explorer de nouvelles collaborations et approches en vue d'améliorer l'accès aux médicaments authentiques à base de semaglutide.

Elle a précisé que l'offre serait disponible sur plusieurs plateformes, notamment par l'intermédiaire du service de télésanté GoodRx GDRX.O .