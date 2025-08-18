Novo Nordisk propose Ozempic à 499 $ par mois aux clients américains éligibles qui paient en espèces

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré lundi qu'il offrait son médicament contre le diabète Ozempic pour 499 $ par mois aux patients éligibles qui paient en espèces pour le diabète de type 2 aux États-Unis via sa propre pharmacie, un lien avec le service de télésanté GoodRx et d'autres plates-formes.

Les actions cotées aux États-Unis du fabricant danois de médicaments ont augmenté de 5,3 %, tandis que les actions de GoodRx ont augmenté de 34,2 %.

Novo et son rival Eli Lilly LLY.N se sont lancés dans la vente directe aux consommateurs de médicaments très efficaces et recherchés, en partie en raison de la concurrence des sociétés de télésanté en ligne et des pharmacies qui vendent des versions composées moins chères.

Novo vend déjà Wegovy, la version d'Ozempic destinée à la perte de poids, par l'intermédiaire de sa pharmacie NovoCare au prix de 499 dollars. Cette nouvelle offre s'adresse aux patients qui ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance.

Ses actions étaient également en hausse après que Wegovy a obtenu l'approbation de la FDA américaine pour la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), une maladie du foie, vendredi.

GoodRx GDRX.O vendra Wegovy et Ozempic au prix de 499 dollars par mois aux patients éligibles qui paient eux-mêmes leur traitement.

Un porte-parole de Novo a déclaré que les ventes au comptant d'Ozempic devraient représenter environ 10 % du total des prescriptions, soit le même niveau de pénétration du marché que la société a connu avec Wegovy.

Novo a déclaré sur au début du mois qu'elle s'attendait à une concurrence continue de la part des versions copiées et à une pression croissante de la part de Lilly. Les prix de liste pour chaque médicament aux États-Unis sont d'environ 1 000 dollars par mois ou plus, mais les patients assurés paient beaucoup moins.

Eli Lilly propose des flacons à dose unique de son médicament amaigrissant Zepbound sur son site web, LillyDirect, pour 499 dollars par mois ou moins, quel que soit le statut de l'assurance. Lilly ne vend pas son médicament contre le diabète Mounjaro sur LillyDirect.

Novo a déclaré que la nouvelle offre pour Ozempic s'inscrivait dans le cadre d'efforts continus visant à explorer de nouvelles collaborations et approches pour améliorer l'accès à des médicaments authentiques à base de semaglutide.

En avril, elle a déclaré qu'elle travaillait avec les sociétés de télésanté Ro et LifeMD LFMD.O pour vendre Wegovy afin d'élargir l'accès aux patients qui paient en espèces.