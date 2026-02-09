Novo Nordisk poursuit Hims & Hers pour violation de brevets

Novo Nordisk

NOVOb.CO a déclaré lundi avoir intenté une action en justice contre Hims & Hers HIMS.N pour violation de brevets, après que le groupe américain de télésanté a annoncé puis annulé le lancement d'une copie du comprimé amaigrissant Wegovy développé par le laboratoire danois.

"Novo Nordisk demande au tribunal d'interdire définitivement à Hims de vendre des médicaments composés non approuvés qui enfreignent nos brevets, et cherche à obtenir des dommages-intérêts", a déclaré lundi le pharmaceutique danois dans un communiqué.

Reuters a rapporté jeudi dernier que Hims & Hers commencerait à proposer des copies de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk à un prix de lancement de 49 dollars par mois, soit environ 100 dollars de moins que le produit de marque.

Samedi, Hims & Hers a annulé le lancement du comprimé en question, faisant suite aux menaces juridiques de Novo Nordisk et de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

"Depuis le lancement de la pilule composée de semaglutide sur notre plateforme, nous avons eu des discussions constructives avec les parties prenantes du secteur. En conséquence, nous avons décidé de cesser de proposer ce traitement", a déclaré samedi Hims & Hers.

La FDA a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de restreindre l'utilisation des ingrédients GLP-1 dans les médicaments composés non approuvés et commercialisés comme alternatives aux traitements autorisés, invoquant des préoccupations liées à la qualité, à la sécurité et à d'éventuelles violations de la loi fédérale.

(Rédigé par Stine Jacobsen ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)