Novo Nordisk poursuit Hims après le drame de la pilule amaigrissante à 49 dollars, qui n'a pas duré longtemps

Les actions de Novo bondissent de près de 7 % après l'abandon par Hims d'une pilule amaigrissante à 49 $

La décision de la FDA est le signe d'une plus grande sévérité à l'égard des médicaments composés à base de GLP-1

Hims a retiré sa pilule à base de semaglutide suite à des réactions négatives

La position de la FDA améliore les perspectives pour les traitements de marque de Novo et Lilly

Novo Nordisk a poursuivi Hims and Hers Health HIMS.N lundi pour violation de brevet après que la société américaine de télésanté ait lancé, puis annulé, une copie à 49 dollars de la pilule amaigrissante Wegovy de Novo, suite à la réaction de la Food and Drug Administration (FDA).

Les actions de Novo NOVOb.CO ont bondi de près de 7 % lundi, tandis que Hims a chuté de 20 % dans les premiers échanges. Les actions de Novo et de son rival Eli Lilly LLY.N ont chuté la semaine dernière après l'introduction par Hims de la pilule à prix réduit , qui semblait devoir éroder les recettes de Novo et mettre en péril son évolution vers un marché de consommateurs payant en espèces.

Selon les analystes, le procès et la réponse sévère de la FDA pourraient marquer une répression plus large des médicaments GLP-1 composés par les pharmacies qui ont entamé les bénéfices de Novo et de Lilly, réduisant ainsi la concurrence sur les traitements brevetés de perte de poids des grands fabricants.

GUERRE CONTRE LES PRÉPARATEURS DE GLP-1 EN GÉNÉRAL

Soren Lontoft Hansen, analyste chez Sydbank, a déclaré que la réponse rapide de la FDA était positive pour les médicaments contre l'obésité de marque de Novo Nordisk et de son rival Lilly.

"Elle ne déclare pas seulement la guerre à la pilule Wegovy de Hims & Hers, mais aux préparateurs de GLP-1 en général", a-t-il déclaré.

Novo a déclaré dans un communiqué qu'elle "demandait au tribunal d'interdire définitivement à Hims de vendre des médicaments composés non approuvés qui enfreignent nos brevets, et qu'elle cherchait à obtenir des dommages-intérêts"

La réglementation américaine autorise les pharmacies de préparation magistrale à fabriquer et à vendre des médicaments de marque en cas de pénurie, en mélangeant les ingrédients des médicaments. En l'absence de pénurie, les préparations magistrales ne sont autorisées aux États-Unis que lorsque le médicament est personnalisé pour un patient, par exemple à des doses qui ne sont pas disponibles dans les médicaments de marque.

LES ACTIONS DE HIMS CHUTENT AVANT LA MISE SUR LE MARCHÉ

Hims, dont la pilule était basée sur le semaglutide - utilisé dans les médicaments à succès Wegovy et Ozempic de Novo Nordisk - avait déclaré samedi qu'elle cesserait d'offrir le traitement.

Les actions de Hims ont chuté de 20 % dans les échanges avant la mise sur le marché, accentuant les baisses précédentes. Les actions de Lilly, déjà proches d'un niveau record, étaient en hausse de 2 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

"Je pense que la FDA a clairement fait savoir qu'elle ne tolérerait pas une pilule Wegovy composée. Il s'agit d'une attaque contre l'autorité de la FDA", a déclaré Markus Manns, actionnaire de Novo et de Lilly, à propos de la pilule à 49 dollars de Hims.

"Je me demande si cela ne se retournera pas contre Hims et si la FDA ne deviendra pas plus sévère à l'égard des injections de semaglutide composées"

RARE VICTOIRE POUR NOVO DANS SA LUTTE CONTRE LES MÉDICAMENTS COMPOSÉS

La FDA a déclaré vendredi qu'elle limiterait les ingrédients GLP-1 utilisés dans les médicaments composés non approuvés que Hims et d'autres pharmacies de préparation magistrale ont commercialisés en tant qu'alternatives aux traitements autorisés.

Henrik Hallengreen Laustsen, analyste à la Jyske Bank, a déclaré que le bond des actions de Novo reflétait la réaction positive des investisseurs à la répression par la FDA des préparations pharmaceutiques non réglementées.

"Cela peut amener certains à spéculer sur ce qu'il adviendra de ces injections composées. Seront-elles soumises à une pression accrue et seront-elles davantage exclues du marché que les pilules?

L'annulation rapide par Hims du lancement de sa pilule a marqué une rare victoire dans la bataille de Novo Nordisk contre les versions composées copiées de ses médicaments GLP-1.

Hims n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters samedi.

LES PRESSIONS SUR LES PRIX DEMEURENT POUR NOVO NORDISK

Les actions de Novo avaient déjà rebondi de plus de 5 % vendredi après que la FDA eut signalé sa répression des médicaments composés à base de GLP-1.

Néanmoins, une concurrence intense se poursuit sur le marché du GLP-1, qui évolue rapidement, car Eli Lilly et les pharmacies de préparation magistrale proposent des versions injectables du semaglutide.

La valeur boursière de Novo Nordisk a chuté de près de deux tiers depuis le sommet atteint en juin 2024 et de près de 50 % au cours de l'année écoulée. Ses actions ont chuté de 17 % en une journée la semaine dernière, après que l'entreprise a fait état d'une "pression sans précédent sur les prix"

Malgré son rôle de pionnier sur le marché des médicaments contre l'obésité, les récents revers montrent à quel point la domination de Novo s'est rapidement érodée. Le lancement de la pilule GLP-1 orale d'Eli Lilly, l'orforglipron, étant prévu pour avril, la pression concurrentielle devrait s'intensifier.

Sur le marché clé des États-Unis, les médicaments contre l'obésité fabriqués par Novo Nordisk et Lilly sont à l'origine d'une évolution vers un marché axé sur le consommateur , dans lequel les fabricants de médicaments se tournent de plus en plus vers les canaux de paiement en espèces et la télésanté pour atteindre des dizaines de millions d'Américains.