Novo Nordisk nomme le PDG de Mars au sein de son conseil d'administration

Novo Nordisk NOVOb.CO a nommé jeudi Poul Weihrauch, président-directeur général de Mars, en tant qu'observateur au sein de son conseil d'administration.

Cette nomination du dirigeant du groupe américain spécialisé dans les confiseries intervient alors que le laboratoire pharmaceutique danois cherche à renforcer sa position sur le marché américain de l'obésité.

Le fabricant du médicament amaigrissant Wegovy a annoncé cette nomination lors de son assemblée générale annuelle, au cours de laquelle les actionnaires ont également élu au conseil d'administration Jan van de Winkel et Ramona Sequeira, deux vétérans de l'industrie pharmaceutique, ainsi qu'Helena Saxon, membre du conseil d'administration du distributeur de mode H&M

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Sous la direction de Lars Rebien Sorensen, Novo Nordisk s'efforce de renforcer sa crédibilité auprès des consommateurs sur le marché américain.

En janvier, l'entreprise a lancé son comprimé Wegovy via de multiples canaux de vente au comptant, plutôt que de s'en tenir aux seules voies traditionnelles de l'assurance.

Le laboratoire pharmaceutique se tourne également vers la télésanté, les partenariats avec le commerce de détail et l'accès direct aux consommateurs, déclarant que le marché de l'obésité devient de plus en plus "orienté vers le consommateur".

(Rédigé par Stine Jacobsen et Maggie Fick ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)