Novo Nordisk monte, feu vert aux Etats-Unis pour Wegovy contre une maladie du foie

L’action Novo Nordisk NOVOb.CO progresse lundi après que le géant pharmaceutique a obtenu aux États-Unis une autorisation pour utiliser son traitement amaigrissant Wegovy contre une maladie grave du foie, offrant une nouvelle positive pour le groupe danois malmené en Bourse.

A Copenhague, le titre Novo Nordisk gagnait 4,7% vers 08h20 GMT.

La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, a accordé vendredi une autorisation accélérée à Wegovy pour traiter la stéatohépatite associée à une dysfonction métabolique (MASH), faisant de lui le premier traitement de la classe GLP-1 approuvé contre cette maladie hépatique progressive, qui touche environ 5% des adultes aux États-Unis.

Novo a également déposé cette année des demandes d’autorisation en Europe et au Japon.

Devenu un temps la société cotée la plus valorisée d’Europe grâce au lancement de Wegovy en 2021, Novo Nordisk peine depuis en Bourse, le groupe souffrant de la concurrence accrue sur le marché de l'obésité face à l'américain Eli Lilly et aux versions copiées dites "composées".

Il y a trois semaines, l'annonce d'un avertissement sur résultats et de la nomination d'un nouveau directeur général a provoqué une chute du cours de Bourse, effaçant 70 milliards de dollars de capitalisation en une seule journée.

Concernant la maladie MASH, le concurrent Eli Lilly LLY.N a publié des résultats encourageants dans un essai intermédiaire avec le tirzépatide, ingrédient actif de son antidiabétique Mounjaro et de son traitement amaigrissant Zepbound.

"Cette exclusivité de marché [pour Novo] ne devrait durer que temporairement avant qu’Eli Lilly ne lance lui aussi un produit", estime ainsi Per Hansen, analyste chez Nordnet.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen et Elviira Luoma, version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)