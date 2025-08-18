 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 877,23
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk monte, feu vert aux Etats-Unis pour Wegovy contre une maladie du foie
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 10:25

L’action Novo Nordisk NOVOb.CO progresse lundi après que le géant pharmaceutique a obtenu aux États-Unis une autorisation pour utiliser son traitement amaigrissant Wegovy contre une maladie grave du foie, offrant une nouvelle positive pour le groupe danois malmené en Bourse.

A Copenhague, le titre Novo Nordisk gagnait 4,7% vers 08h20 GMT.

La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, a accordé vendredi une autorisation accélérée à Wegovy pour traiter la stéatohépatite associée à une dysfonction métabolique (MASH), faisant de lui le premier traitement de la classe GLP-1 approuvé contre cette maladie hépatique progressive, qui touche environ 5% des adultes aux États-Unis.

Novo a également déposé cette année des demandes d’autorisation en Europe et au Japon.

Devenu un temps la société cotée la plus valorisée d’Europe grâce au lancement de Wegovy en 2021, Novo Nordisk peine depuis en Bourse, le groupe souffrant de la concurrence accrue sur le marché de l'obésité face à l'américain Eli Lilly et aux versions copiées dites "composées".

Il y a trois semaines, l'annonce d'un avertissement sur résultats et de la nomination d'un nouveau directeur général a provoqué une chute du cours de Bourse, effaçant 70 milliards de dollars de capitalisation en une seule journée.

Concernant la maladie MASH, le concurrent Eli Lilly LLY.N a publié des résultats encourageants dans un essai intermédiaire avec le tirzépatide, ingrédient actif de son antidiabétique Mounjaro et de son traitement amaigrissant Zepbound.

"Cette exclusivité de marché [pour Novo] ne devrait durer que temporairement avant qu’Eli Lilly ne lance lui aussi un produit", estime ainsi Per Hansen, analyste chez Nordnet.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen et Elviira Luoma, version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
701,250 USD NYSE +2,45%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BENETEAU : Les signaux haussiers sont intacts
    BENETEAU : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 18.08.2025 11:05 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 18.08.2025 11:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • ( AFP / LUIS ROBAYO )
    Nationalisation d'YPF: des juges américains repoussent la cession de 51% des actions
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.08.2025 11:02 

    Une cour d'Appel de New York a accepté vendredi la demande du gouvernement argentin de suspendre la cession de 51% du capital du géant public pétrolier argentin YPF, le temps qu'il se prononce sur le fond. L'Argentine avait fait appel en juillet d'un jugement lui ... Lire la suite

  • MANITOU : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    MANITOU : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 18.08.2025 11:02 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank