Novo Nordisk met en avant les bénéfices cardiovasculaires du sémaglutide
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 15:56
Ludovic Helfgott, vice-président exécutif, assure que le sémaglutide réduit de 20-26% le risque d'événements cardiovasculaires, incluant infarctus, AVC, hospitalisations et décès. Il souligne son efficacité démontrée tant dans les essais cliniques qu'en vie réelle, avec des bénéfices également pour les reins.
Au programme figurent plusieurs sessions scientifiques et présentations orales et posters portant sur les effets du sémaglutide (Ozempic, Rybelsus, Wegovy) sur l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire, ainsi que sur l'impact de l'inflammation et des facteurs de risque cardiovasculaires dans les maladies chroniques.
