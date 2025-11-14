Novo Nordisk: les actionnaires approuvent le nouveau président

Lars Rebien Sørensen, président du conseil d'administration de la fondation Novo Nordisk, à Chartres le 21 avril 2016. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Les actions du laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk, maison-mère de l'Ozempic, ont approuvé vendredi le changement de président du conseil d'administration, lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Le président du conseil d'administration de la fondation Novo Nordisk, actionnaire majoritaire du groupe, Lars Rebien Sørensen, a été élu avec 93% des votes.

Cees de Jong a lui été élu à la vice-présidence.

La fondation Novo Nordisk, qui détient 77% des votes, était en désaccord avec le conseil précédent sur la gouvernance de l'entreprise actuellement en difficulté. L'ancien président avait donc choisi de démissionner fin octobre.

"Mon mandat est très clair : je dois accomplir deux tâches importantes (...) premièrement, soutenir le directeur général et la direction dans leurs plans de transformation pour retrouver leur compétitivité et deuxièmement, préparer le terrain pour mon successeur", a expliqué M. Rebien Sørensen, qui a dirigé le laboratoire entre 2000 et 2016.

Il ne devrait pas rester à la tête du conseil d'administration plus de deux ou trois ans et il reste à la tête du conseil de la Fondation Novo Nordisk.

Un temps première capitalisation boursière européenne, le laboratoire pharmaceutique connait un ralentissement de sa croissance à cause d'une forte concurrence de l’américain Eli Lilly, à la stratégie de vente plus agressive et qui possède un portefeuille de d'analogues du GLP-1 (à la base de traitements contre le diabète et l'obésité) plus étoffé.

Novo Nordisk a récemment perdu face à Pfizer une bataille boursière pour conquérir la biotech Metsera, spécialisée dans les traitements anti-obésité.