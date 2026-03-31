Novo Nordisk lance des abonnements à prix réduit à Wegovy pour les patients en auto-paiement aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Novo tente de reprendre des parts à Lilly sur le marché américain

* Des remises allant jusqu'à près de 30 % dans le nouveau plan d'abonnement à Wegovy

* Les investisseurs et les analystes estiment que Novo risque de perdre face à Lilly dans la guerre des prix

* Novo procède à des changements alors que le marché de l'obésité s'oriente vers le consommateur

(Mise à jour du troisième sous-titre pour mieux décrire les paragraphes suivants) par Maggie Fick

Novo Nordisk va lancer un plan d'abonnement à prix réduit pour les patients américains qui paient eux-mêmes leur médicament Wegovy, offrant des prix mensuels jusqu'à près de 30 % inférieurs à son tarif standard, alors qu'il tente d'élargir l'accès et de reprendre du terrain à Eli Lilly sur le marché en plein essor des médicaments contre l'obésité .

Les prix des médicaments contre l'obésité en auto-paiement sont soumis à une pression plus forte alors que Novo NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N se tournent vers les ventes directes et les sociétés de télésanté pour attirer les patients, les détourner des copies composées et les maintenir plus longtemps sous traitement - même si des réductions de prix plus importantes menacent les marges.

Les analystes et les investisseurs estiment que Novo risque de se retrouver du côté des perdants de la guerre des prix , ayant procédé à des réductions plus importantes que Lilly pour relancer les prescriptions qui ont pris du retard par rapport au médicament rival de Lilly, le Zepbound.

Le nouveau programme, disponible à partir de mardi par l'intermédiaire de plateformes de télésanté telles que Ro, WeightWatchers et LifeMD, permet aux patients éligibles qui paient eux-mêmes d'acheter des fournitures pour trois, six ou douze mois à des prix mensuels fixes, les plans plus longs offrant des réductions plus importantes. Hims & Hers, Sesame et d'autres sociétés de télésanté devraient bientôt se joindre à ce programme, a déclaré Novo.

L'année dernière, le fabricant danois de médicaments a remplacé son directeur général et a annoncé d'importantes suppressions d'emplois . Il a également nommé un nouveau responsable de ses activités aux États-Unis, afin de mieux se positionner face à Lilly, qui s'est rapidement lancé dans les ventes directes aux consommateurs.

LES PATIENTS DEVIENNENT DES CONSOMMATEURS

Ed Cinca, premier vice-président de Novo chargé du marketing et des solutions pour les patients, a déclaré que les gens recherchaient "des moyens plus simples et plus clairs de faciliter le paiement" dans le cadre de la prise en charge de l'obésité.

"Nous constatons que le patient se transforme en consommateur de santé", a-t-il déclaré, ajoutant que les personnes qui paient de leur poche veulent un budget simple, des prix clairs et des moyens plus faciles de suivre le traitement.

Dans le cadre de ce programme, les stylos injecteurs Wegovy coûteront 329 dollars par mois pour un abonnement de trois mois, 299 dollars pour un abonnement de six mois et 249 dollars pour un abonnement de 12 mois, soit une baisse de 6 à 29 % par rapport au prix mensuel habituel de 349 dollars.

La pilule Wegovy coûtera 289, 269 et 249 dollars par mois, soit 3 à 17 % de moins que son prix mensuel habituel de 299 dollars.

Les prix d'auto-paiement de Lilly pour Zepbound commencent à 299 $ par mois pour la dose de 2,5 mg, à 399 $ pour la dose de 5 mg et à 449 $ pour la dose de 7,5 mg et les doses supérieures dans le cadre de son "Self Pay Journey Program" (programme d'auto-paiement).

Le médicament oral concurrent de Lilly contre l'obésité est en cours d'examen par la Food and Drug Administration (FDA), qui devrait l'approuver au cours du deuxième trimestre. Reuters a rapporté plus tôt cette année que l'approbation pourrait intervenir en avril .

La concurrence s'est intensifiée car les deux entreprises tentent d'inciter les patients à se détourner des copies composées moins chères pour se tourner vers leurs médicaments de marque, approuvés par la FDA.

SUIVRE LA VOIE DES INDUSTRIES DE CONSOMMATION

Zach Reitano, directeur général de Ro, une société de télésanté partenaire de Novo, a déclaré que Novo et Lilly tentent de nouvelles choses pour atteindre les clients, faire baisser les prix des médicaments ainsi que les coûts de distribution.

"Ils suivent exactement la même voie que celle empruntée par d'autres industries de consommation", a déclaré M. Reitano.

Novo s'appuie de plus en plus sur la télésanté et la distribution directe pour atteindre les patients qui paient de leur poche, en dehors des canaux d'assurance traditionnels et des cabinets médicaux.

Novo a réduit le prix mensuel standard de Wegovy à 349 dollars en novembre, contre 499 dollars, soit une réduction d'environ 30 %, après avoir introduit une offre temporaire de 199 dollars pour la première dose.