 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 979,88
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk: L'essai d'un médicament contre Alzheimer déçoit les attentes, le titre chute
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 14:12

Le logo de Novo Nordisk à Copenhague

Le logo de Novo Nordisk à Copenhague

Novo Nordisk a déclaré lundi qu'une ancienne version orale de son médicament à base de sémaglutide n'avait pas atteint son objectif principal dans les essais de phase avancée visant à déterminer si le médicament peut ralentir le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, entraînant une baisse de 10% du cours de l'action.

Le titre du fabricant de médicaments danois était lundi la lanterne rouge du l'indice STOXX 600. Il s'agit du plus bas niveau depuis juillet 2021 pour l'action qui a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année.

Ces données sont essentielles pour Novo, car la maladie d'Alzheimer constituerait un nouveau marché important pour les médicaments GLP-1 tels que le sémaglutide, après les succès remportés dans le traitement de l'obésité et du diabète. Les patients atteints de la maladie d'Alzheimer disposent actuellement d'options thérapeutiques limitées.

Le médicament testé est le Rybelsus, une pilule actuellement approuvée uniquement pour le traitement du diabète de type 2. Le Rybelsus et les médicaments à succès de Novo, Ozempic et Wegovy, sont basés sur le même ingrédient actif, le sémaglutide, un médicament GLP-1.

"Bien que le semaglutide n'ait pas démontré son efficacité pour ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer, les nombreuses preuves étayant l'efficacité du sémaglutide continuent de démontrer ses bienfaits pour les personnes atteintes de diabète de type 2, d'obésité et de comorbidités associées", a déclaré Martin Holst Lange, directeur scientifique de Novo, dans un communiqué.

Les résultats des deux essais menés sur des patients en phase précoce, appelés EVOKE et EVOKE+, constituent un nouveau revers pour le fabricant danois de médicaments, qui a connu un essor fulgurant grâce au succès de son médicament Wegovy avant que le ralentissement de la croissance des ventes et la chute du cours de l'action n'entraînent un changement de directeur général et des licenciements massifs.

Ce revers renforce le scepticisme des analystes quant aux ambitions de Novo dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, UBS n'estimant qu'à 10% la probabilité de succès.

En septembre, Ludovic Helfgott, vice-président exécutif de la société chargé de la stratégie des produits et du portefeuille, avait qualifié les essais sur la maladie d'Alzheimer de "billet de loterie", faisant ainsi référence à ses perspectives incertaines mais à son énorme potentiel.

La maladie d'Alzheimer et d'autres démences touchent plus de 55 millions de personnes dans le monde. Il n'existe pour le moment aucun traitement curatif.

(Rédigé par Stine Jacobsen et Maggie Fick ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:25

    Ce n'est pas simple pour une entreprise de devenir milliardaire... !! En attendant, ça fait de la pub pour le labo qui cherche, qui cherche, qui cherche...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FOCKE STRANGMANN )
    Allemagne: Recul plus fort qu'attendu du moral des patrons allemands en novembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.11.2025 14:45 

    Le moral des patrons allemands est reparti à la baisse en novembre, davantage qu'attendu par les observateurs, signe que les annonces de réformes et d'augmentation des dépenses publiques par le gouvernement ont du mal à convaincre. Le baromètre Ifo, qui mesure ... Lire la suite

  • ( AFP / VALERIE MACON )
    Musique: l'UE estime que le rachat de Downtown par Universal réduirait la concurrence
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.11.2025 14:43 

    Bruxelles a prévenu lundi que le projet de rachat par la major Universal music group (UMG) de la société américaine de gestion de droits musicaux Downtown risquait de réduire la concurrence dans l'industrie musicale. La Commission européenne, qui a lancé en juillet ... Lire la suite

  • Un pompier ukrainien combat un incendie causé par une attaque de drone russe sur la ville de Kharkiv dans la nuit du 23 au 24 novembre 2025 ( AFP / SERGEY BOBOK )
    Ukraine: l'Allemagne veut la Russie à la table des négociations
    information fournie par AFP 24.11.2025 14:31 

    Le chancelier allemand a insisté lundi pour que la Russie rejoigne la table des négociations sur un plan de paix pour l'Ukraine, au lendemain de pourparlers à Genève ayant donné lieu à un "nouvel élan", mais qui nécessitent encore "du travail" selon Kiev et l'UE. ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : La tendance baissière peut reprendre
    GE AEROSPACE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.11.2025 14:27 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank