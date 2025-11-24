Novo Nordisk: L'essai d'un médicament contre Alzheimer déçoit les attentes, le titre chute

Le logo de Novo Nordisk à Copenhague

Novo Nordisk a déclaré lundi qu'une ancienne version orale de son médicament à base de sémaglutide n'avait pas atteint son objectif principal dans les essais de phase avancée visant à déterminer si le médicament peut ralentir le déclin cognitif chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, entraînant une baisse de 10% du cours de l'action.

Le titre du fabricant de médicaments danois était lundi la lanterne rouge du l'indice STOXX 600. Il s'agit du plus bas niveau depuis juillet 2021 pour l'action qui a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année.

Ces données sont essentielles pour Novo, car la maladie d'Alzheimer constituerait un nouveau marché important pour les médicaments GLP-1 tels que le sémaglutide, après les succès remportés dans le traitement de l'obésité et du diabète. Les patients atteints de la maladie d'Alzheimer disposent actuellement d'options thérapeutiques limitées.

Le médicament testé est le Rybelsus, une pilule actuellement approuvée uniquement pour le traitement du diabète de type 2. Le Rybelsus et les médicaments à succès de Novo, Ozempic et Wegovy, sont basés sur le même ingrédient actif, le sémaglutide, un médicament GLP-1.

"Bien que le semaglutide n'ait pas démontré son efficacité pour ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer, les nombreuses preuves étayant l'efficacité du sémaglutide continuent de démontrer ses bienfaits pour les personnes atteintes de diabète de type 2, d'obésité et de comorbidités associées", a déclaré Martin Holst Lange, directeur scientifique de Novo, dans un communiqué.

Les résultats des deux essais menés sur des patients en phase précoce, appelés EVOKE et EVOKE+, constituent un nouveau revers pour le fabricant danois de médicaments, qui a connu un essor fulgurant grâce au succès de son médicament Wegovy avant que le ralentissement de la croissance des ventes et la chute du cours de l'action n'entraînent un changement de directeur général et des licenciements massifs.

Ce revers renforce le scepticisme des analystes quant aux ambitions de Novo dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, UBS n'estimant qu'à 10% la probabilité de succès.

En septembre, Ludovic Helfgott, vice-président exécutif de la société chargé de la stratégie des produits et du portefeuille, avait qualifié les essais sur la maladie d'Alzheimer de "billet de loterie", faisant ainsi référence à ses perspectives incertaines mais à son énorme potentiel.

La maladie d'Alzheimer et d'autres démences touchent plus de 55 millions de personnes dans le monde. Il n'existe pour le moment aucun traitement curatif.

(Rédigé par Stine Jacobsen et Maggie Fick ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)