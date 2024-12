Novo Nordisk: l'acquisition de Catalent est autorisée information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 07:44









(CercleFinance.com) - Toutes les conditions réglementaires de clôture relatives à l'examen de l'acquisition en cours de Catalent par Novo Holdings ont été remplies.



Les parties sont désormais libres de conclure la transaction, ainsi que l'acquisition ultérieure par Novo Nordisk de trois sites de fabrication Catalent auprès de Novo Holdings A/S.



L'accord d'acquisition des trois sites de fabrication a été annoncé le 5 février 2024.



Novo Nordisk s'attend désormais à ce que l'acquisition soit finalisée dans les prochains jours.



Une fois finalisée, l'acquisition devrait avoir un impact sur les perspectives financières publiées le 6 novembre 2024, avec un impact négatif à un chiffre sur la croissance du résultat d'exploitation et un impact négatif sur le flux de trésorerie disponible avec un prix d'acquisition de 11,7 milliards USD.



En 2025, l'acquisition devrait avoir un impact négatif à un chiffre sur la croissance du résultat d'exploitation.







