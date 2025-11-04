Novo Nordisk fait monter les enchères autour de Metsera, le bras de fer avec Pfizer se poursuit
Pour rappel, Metsera est une société biopharmaceutique américaine spécialisée dans la recherche et le développement de peptides thérapeutiques innovants, notamment dans le domaine des hormones incrétines et des analogues non-incrétines.
L'opération rde Novo Nordisk renforcerait le portefeuille du groupe dans les peptides analogues incrétines et non-incrétines, en ligne avec sa stratégie de développement de traitements innovants contre l'obésité et le diabète.
Très concrètement, l'offre prévoit l'acquisition de l'ensemble des actions ordinaires de Metsera pour 62,20 USD par action en numéraire, valorisant la société à environ 7,2 MdUSD (valeur d'entreprise estimée à 6,7 MdUSD), ainsi que des droits de valeur conditionnelle (CVR) pouvant atteindre 24 USD par action (jusqu'à 2,8 MdUSD), selon certains jalons cliniques et réglementaires.
Cette proposition reste soumise à l'accord de fusion existant entre Pfizer et Metsera. Si, après la période de négociation prévue, l'offre de Novo Nordisk est maintenue comme supérieure, Metsera pourrait rompre l'accord avec Pfizer et conclure une transaction définitive avec Novo Nordisk.
Le bras de fer continue donc entre Pfizer et Novo Nordisk... Rappelons que le 30 octobre, Novo Nordisk avait proposé de racheter toutes les actions ordinaires de Metsera à 56,50 dollars par action, valorisant la société à quelque 6,5 MdUSD, assortie de droits de valeur conditionnelle (CVR) pouvant atteindre 21,25 dollars par action, soit jusqu'à 2,5 MdUSD supplémentaires selon la réalisation de jalons cliniques et réglementaires.
Pfizer avait aussitôt réagi, faisant savoir dès le lendemain que la proposition de rachat de Metsera par Novo Nordisk était 'dangereuse et sans précédent'. Le groupe estimait en effet que cette initiative visait à éliminer un concurrent émergent américain et contournait les lois antitrust. Pfizer pointait aussi 'd'importants risques réglementaires et d'exécution' et saisissait la justice fédérale afin de bloquer la transaction dans le but de 'préserver la concurrence sur un marché stratégique pour les traitements métaboliques'.
Dans ce contexte, Pfizer gagnait 0,5% à New York à 16h tandis que Novo Nordisk reculait de 0,5% à Copenhague.
