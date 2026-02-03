Novo Nordisk, fabricant de Wegovy, nomme Jamey Millar à la tête de ses activités aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le jour du paragraphe 1 en mardi, et non en mercredi, et la date à Copenhague)

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé mardi la nomination de Jamey Millar à la tête de ses activités américaines et de Hong Chow à la tête de la stratégie des produits et du portefeuille.

Le fabricant du médicament amaigrissant Wegovy a indiqué dans un communiqué que Jamey Millar prendrait ses fonctions le 5 février, succédant à Dave Moore, et que Hong Chow commencerait le 15 février, remplaçant Ludovic Helfgott.

Avant de rejoindre Novo Nordisk, Jamey a travaillé pour UnitedHealth Group, en tant que directeur général d'Optum Specialty Holdings, tandis que Hong rejoint Novo Nordisk après avoir travaillé pour Merck Healthcare en Allemagne.