Novo Nordisk et Lilly démentent un partenariat avec Mangoceuticals sur les médicaments contre l'obésité

Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N ont démenti jeudi leur partenariat avec Mangoceuticals MGRX.O sur les médicaments amaigrissants, quelques heures après que le fournisseur de services de télémédecine ait révélé avoir conclu des accords avec les deux fabricants de médicaments.

Les actions de Mangoceuticals ont bondi de près de 30 % dans les échanges de pré-marché après qu'un communiqué de presse publié plus tôt dans la journée de jeudi ait indiqué qu'il avait conclu un partenariat avec Novo et Lilly afin d'offrir des médicaments à succès pour la perte de poids aux patients qui paient eux-mêmes leurs médicaments. Les actions ont clôturé à 1,19 $ après la réponse des entreprises, soit 32,4 % de moins que leur prix de clôture de mercredi, qui était de 1,76 $.

Mangoceuticals a ensuite précisé dans une déclaration séparée que bien qu'elle "n'ait pas de relation contractuelle directe avec Eli Lilly ou Novo Nordisk", elle offre maintenant directement leurs médicaments GLP-1 pour la perte de poids aux clients par le biais de ses plateformes MangoRx Direct et Peaches RX Direct.

Les porte-parole de Lilly et de Novo ont déclaré dans des courriels adressés à Reuters qu'ils n'avaient pas conclu d'accords particuliers avec l'entreprise.

L'année dernière, Lilly avait intenté une action en justice contre Mangoceuticals pour avoir vendu des produits prétendant contenir du tirzepatide, le principal ingrédient de son médicament amaigrissant Zepbound. Suite à cela, la société de télésanté a déclaré qu'elle évaluait des alternatives stratégiques.

Jeudi matin, Mangoceuticals a déclaré à Reuters que le procès avait été réglé au début de l'année pour un montant symbolique.

En réponse, un porte-parole de Lilly a déclaré que la société "a poursuivi Mangoceuticals l'année dernière et que Mango a accepté l'injonction ordonnée par le tribunal dans le cadre d'un règlement."

La réglementation américaine autorise les pharmacies composites à copier des médicaments de marque qui sont en pénurie. Lorsque le Zepbound de Lilly et le Wegovy de Novo ont fait l'objet d'une pénurie aux États-Unis pendant une grande partie de l'année dernière, plusieurs sociétés de télésanté ont vendu des copies moins chères de ces traitements.

Lilly a été le premier à vendre Zepbound directement aux consommateurs américains via sa plateforme LillyDirect, suivi par Novo's NovoCare pour Wegovy. Le site TrumpRx.gov du gouvernement américain, qui sera lancé au début de l'année 2026, orientera également les consommateurs vers ces médicaments à prix réduits dans le cadre d'un nouvel accord.

Les deux fabricants de médicaments ont conclu des partenariats avec plusieurs plateformes de télésanté pour vendre leurs médicaments amaigrissants.