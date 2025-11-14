 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 434,54
-1,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk et Lilly démentent un partenariat avec Mangoceuticals sur les médicaments contre l'obésité
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 02:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Mangoceuticals au paragraphe 3, mise à jour du mouvement des actions) par Christy Santhosh

Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N ont démenti jeudi leur partenariat avec Mangoceuticals MGRX.O sur les médicaments amaigrissants, quelques heures après que le fournisseur de services de télémédecine ait révélé avoir conclu des accords avec les deux fabricants de médicaments.

Les actions de Mangoceuticals ont bondi de près de 30 % dans les échanges de pré-marché après qu'un communiqué de presse publié plus tôt dans la journée de jeudi ait indiqué qu'il avait conclu un partenariat avec Novo et Lilly afin d'offrir des médicaments à succès pour la perte de poids aux patients qui paient eux-mêmes leurs médicaments. Les actions ont clôturé à 1,19 $ après la réponse des entreprises, soit 32,4 % de moins que leur prix de clôture de mercredi, qui était de 1,76 $.

Mangoceuticals a ensuite précisé dans une déclaration séparée que bien qu'elle "n'ait pas de relation contractuelle directe avec Eli Lilly ou Novo Nordisk", elle offre maintenant directement leurs médicaments GLP-1 pour la perte de poids aux clients par le biais de ses plateformes MangoRx Direct et Peaches RX Direct.

Les porte-parole de Lilly et de Novo ont déclaré dans des courriels adressés à Reuters qu'ils n'avaient pas conclu d'accords particuliers avec l'entreprise.

L'année dernière, Lilly avait intenté une action en justice contre Mangoceuticals pour avoir vendu des produits prétendant contenir du tirzepatide, le principal ingrédient de son médicament amaigrissant Zepbound. Suite à cela, la société de télésanté a déclaré qu'elle évaluait des alternatives stratégiques.

Jeudi matin, Mangoceuticals a déclaré à Reuters que le procès avait été réglé au début de l'année pour un montant symbolique.

En réponse, un porte-parole de Lilly a déclaré que la société "a poursuivi Mangoceuticals l'année dernière et que Mango a accepté l'injonction ordonnée par le tribunal dans le cadre d'un règlement."

La réglementation américaine autorise les pharmacies composites à copier des médicaments de marque qui sont en pénurie. Lorsque le Zepbound de Lilly et le Wegovy de Novo ont fait l'objet d'une pénurie aux États-Unis pendant une grande partie de l'année dernière, plusieurs sociétés de télésanté ont vendu des copies moins chères de ces traitements.

Lilly a été le premier à vendre Zepbound directement aux consommateurs américains via sa plateforme LillyDirect, suivi par Novo's NovoCare pour Wegovy. Le site TrumpRx.gov du gouvernement américain, qui sera lancé au début de l'année 2026, orientera également les consommateurs vers ces médicaments à prix réduits dans le cadre d'un nouvel accord.

Les deux fabricants de médicaments ont conclu des partenariats avec plusieurs plateformes de télésanté pour vendre leurs médicaments amaigrissants.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 022,600 USD NYSE +0,40%
HIMS&HERS HLTH RG-A
36,030 USD NYSE -7,62%
MANGOCEUTICALS
1,1900 USD NASDAQ -32,39%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank