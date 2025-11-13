Novo Nordisk et Lilly démentent un partenariat avec Mangoceuticals pour des médicaments contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse du porte-parole d'Eli Lilly au paragraphe 6) par Christy Santhosh

Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly

LLY.N ont démenti un partenariat avec Mangoceuticals MGRX.O sur les médicaments amaigrissants jeudi, quelques heures après que le fournisseur de services de télémédecine a révélé qu'il avait conclu des accords avec les deux fabricants de médicaments.

Les actions de Mangoceuticals avaient bondi de près de 30 % dans les échanges de pré-marché après que son communiqué de presse a indiqué qu'il offrirait les médicaments à succès de Novo et de Lilly pour la perte de poids aux patients qui paieraient eux-mêmes. Les actions ont chuté d'environ 18 % dans les échanges de l'après-midi à la suite de la réponse des entreprises.

Les porte-parole de Lilly et de Novo ont déclaré dans des courriels adressés à Reuters qu'ils n'avaient pas conclu d'accords particuliers avec l'entreprise. Mangoceuticals n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'année dernière, Lilly avait intenté une action en justice contre Mangoceuticals pour avoir vendu des produits prétendant contenir du tirzepatide, le principal ingrédient de son médicament amaigrissant Zepbound. Suite à cela, la société de télésanté a déclaré qu'elle évaluait des alternatives stratégiques.

Jeudi matin, Mangoceuticals a déclaré à Reuters que le procès avait été réglé au début de l'année pour un montant symbolique.

En réponse, un porte-parole de Lilly a déclaré que la société "a poursuivi Mangoceuticals l'année dernière et que Mango a accepté l'injonction ordonnée par le tribunal dans le cadre d'un règlement".

La réglementation américaine autorise les pharmacies composites à copier des médicaments de marque qui font l'objet d'une pénurie. Lorsque le Zepbound de Lilly et le Wegovy de Novo ont fait l'objet d'une pénurie aux États-Unis pendant une grande partie de l'année dernière, plusieurs sociétés de télésanté ont vendu des copies moins chères de ces traitements.

Dans un communiqué de presse dont le titre décrit les partenariats, Mangoceuticals a déclaré que les médicaments GLP-1 de marque Novo et Lilly seraient mis à la disposition de ses clients MangoRx Direct et PeachesRx Direct par l'intermédiaire de LillyDirect et de NovoCare Pharmacy.

Lilly a été le premier à vendre Zepbound directement aux consommateurs américains via sa plateforme LillyDirect, suivi par NovoCare pour Wegovy. Le site TrumpRx.gov du gouvernement américain, qui sera lancé au début de l'année 2026, orientera également les consommateurs vers ces médicaments à prix réduits dans le cadre d'un nouvel accord.

Les deux fabricants de médicaments ont conclu des partenariats avec plusieurs plateformes de télésanté pour vendre leurs médicaments amaigrissants.