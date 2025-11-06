Novo Nordisk et Lilly concluent un accord avec Donald Trump sur les prix des médicaments amaigrissants

Les premières doses de pilules amaigrissantes, si elles sont approuvées, coûteront 149 dollars par mois

Le prix des injectables tomberait à 245 dollars par mois pour Medicare et Medicaid

Les analystes voient un potentiel de croissance pour Lilly avec un plafond mensuel de 150 dollars pour les pilules

(Reformulé avec les détails du point de presse de la Maison Blanche) par Mrinalika Roy, Patrick Wingrove et Jarrett Renshaw

Le président américain Donald Trump , Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO ont dévoilé jeudi un accord visant à réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces.

L'objectif est d'améliorer l'accès aux traitements dans le cadre du programme Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus et du programme Medicaid pour les personnes à faible revenu, qui fournissent ensemble une couverture médicale à près de la moitié des Américains.

À l'heure actuelle, les patients américains sont ceux qui paient le plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et Donald Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils abaissent leurs prix au niveau de ce que les patients paient ailleurs.

"Les GLP-1 sont au cœur des préoccupations, non seulement en raison des avantages cardiométaboliques qu'ils procurent, mais aussi parce qu'il s'agit d'une question d'équité, d'utilisation, de prix, d'accès et d'abordabilité pour le peuple américain", a déclaré un responsable de l'administration à la presse.

NOUVEAUX PRIX DANS LE CADRE DE L'ACCORD

Les doses de départ des pilules amaigrissantes concurrentes développées par Lilly et Novo, si elles sont approuvées, coûteront 149 dollars par mois pour toutes les personnes inscrites à Medicare et Medicaid et via le nouveau site de la Maison Blanche destiné directement aux consommateurs, TrumpRx, ont indiqué des hauts fonctionnaires de l'administration.

Pour les GLP-1 injectables actuellement disponibles, utilisés pour le diabète et d'autres problèmes de santé couverts, les prix tomberaient à 245 dollars par mois pour les patients bénéficiant de Medicare ou de Medicaid, ont-ils précisé.

Sur TrumpRx, le prix moyen des injectables et des pilules commencera à 350 dollars par mois ou moins et devrait baisser jusqu'à 245 dollars d'ici deux ans.

Dans le cadre de Medicare, le ticket modérateur sera plafonné à 50 dollars par mois, ont déclaré les responsables.

Les assureurs de santé commerciaux pourront également accéder à des prix estimés à 25 % inférieurs aux prix de vente actuels, ont-ils précisé.

Le gouvernement élargira également la couverture des GLP-1 dans le cadre de l'accord, ont déclaré les responsables, aux patients en surpoids souffrant de prédiabète ou de problèmes cardiaques, aux patients obèses présentant des comorbidités et aux patients souffrant d'obésité sévère, ce qui représente 10 % des patients de Medicare.

Les prix convenus entreront en vigueur au plus tard en janvier pour les payeurs en espèces, d'ici à la mi-2026 pour les patients de Medicare et sur une base continue pour les inscrits à Medicaid en fonction de la date à laquelle les États signeront l'accord.

La nouvelle de l'annonce imminente avait fait grimper les actions des deux sociétés, les investisseurs pariant sur un meilleur accès des patients aux programmes de santé gouvernementaux. La société danoise Novo a augmenté de plus de 1 %, tandis que les actions d'Eli Lilly sont restées stables dans les premiers échanges.

Les fonctionnaires de l'administration ont déclaré que les entreprises bénéficieraient d'un allègement des droits de douane dans le cadre de l'accord. Ils ont également indiqué que Novo et Lilly bénéficieraient d'une procédure réglementaire accélérée pour certains de leurs médicaments.

Le Wegovy de Novo et le Zepbound d'Eli Lilly sont les seuls médicaments très efficaces contre la perte de poids à base de GLP-1 vendus principalement aux États-Unis sous forme d'injections hebdomadaires. Leur prix de vente est supérieur à 1 000 dollars par mois, mais les deux médicaments offrent aux acheteurs au comptant un approvisionnement mensuel de 499 dollars.

Actuellement, Medicare ne couvre pas facilement les médicaments contre l'obésité. La couverture par Medicaid, géré par chaque État et financé conjointement avec le gouvernement fédéral, varie.

POTENTIEL DE CROISSANCE DE LILLY

Les analystes de la Deutsche Bank considèrent l'accord comme un catalyseur potentiel de la croissance de Lilly. Ils ont estimé qu'un plafond mensuel de 150 dollars pourrait permettre à 15 millions d'Américains d'avoir accès à l'orforglipron, sa pilule amaigrissante expérimentale dont l'essai en phase finale s'est avéré concluant.

La Deutsche Bank a déclaré que l'augmentation de l'utilisation viendrait des quelque 20 % d'adultes obèses qui n'aiment pas les aiguilles et préfèrent les pilules. Environ 2,7 millions d'Américains prennent actuellement le Zepbound injectable de Lilly, a-t-elle précisé.

Lilly et Novo font tous deux la course pour mettre sur le marché des traitements GLP-1 par voie orale. Wegovy, le médicament oral à prise unique quotidienne de Novo, est en cours d'examen par la FDA américaine et une décision est attendue pour la fin de l'année 2025, tandis que l'orforglipron de Lilly devrait faire l'objet d'une demande d'homologation d'ici la fin de l'année 2025 et d'une mise sur le marché potentielle pour l'année 2026.

Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital, a déclaré que la domination de Lilly dans l'espace GLP-1 continue de s'approfondir, les médecins et les patients favorisant de plus en plus ses médicaments.

"Un accord potentiel avec la plateforme de vente directe aux consommateurs de l'administration Trump, TrumpRx, pourrait encore accélérer l'élan de Lilly", a-t-il déclaré, étant donné que la couverture gouvernementale élargie fait plus que compenser toute baisse des prix nets.

L'administration Trump a déclaré que TrumpRx.gov serait lancé en 2026 afin de faciliter les ventes directes de médicaments aux consommateurs à ce qu'elle a décrit comme le prix de la nation la plus favorisée.

Plusieurs autres fabricants de médicaments, dont Pfizer et AstraZeneca AZN.L , ont signé de nouveaux accords liés à la plateforme TrumpRx.