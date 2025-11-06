Novo Nordisk et Lilly concluent un accord avec Donald Trump pour réduire les prix des médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les premières doses de pilules amaigrissantes, si elles sont approuvées, coûteront 149 dollars par mois

Le prix des injectables tomberait à 245 dollars par mois pour Medicare et Medicaid

Les analystes voient un potentiel de croissance pour Lilly avec un plafond mensuel de 150 $ pour les pilules

(Détails de la conférence de presse de Lilly aux paragraphes 9 et 14, commentaire de l'AMA au paragraphe 21) par Steve Holland et Patrick Wingrove

Le président américain Donald Trump , Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO ont dévoilé jeudi un accord visant à réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces.

Les réductions, qui, selon le gouvernement, ramèneraient les prix entre 149 et 350 dollars par mois en moyenne pour les Américains, ont pour but d'élargir l'accès aux traitements à des millions de personnes supplémentaires. Les prix actuels varient entre 500 dollars pour les ventes directes et 1 000 dollars par mois pour les ventes au détail.

À l'heure actuelle, les patients américains sont de loin ceux qui paient le plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés. Donald Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments - Lilly et Novo en particulier - pour qu'ils baissent leurs prix et les alignent sur ce que les patients paient dans d'autres pays.

"Cela va égaliser le monde", a déclaré Donald Trump à la presse depuis le bureau ovale, en précisant que Lilly et Novo fourniraient leurs autres médicaments à Medicaid aux prix de la "nation la plus favorisée".

Donald Trump a déclaré que cette mesure permettrait d'élargir l'accès à des millions de personnes supplémentaires au programme américain Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus et au programme Medicaid pour les personnes à faible revenu, qui fournissent ensemble une couverture médicale à près de la moitié de tous les Américains.

Actuellement, Medicare ne couvre généralement pas les médicaments contre l'obésité. La couverture de Medicaid, qui est gérée par chaque État et financée conjointement avec le gouvernement fédéral, varie.

NOUVEAUX PRIX DANS LE CADRE DE L'ACCORD

Si elles sont approuvées, les doses initiales des pilules amaigrissantes très attendues développées par Lilly et Novo coûteront 149 dollars par mois au gouvernement pour ses assurés Medicare et Medicaid, ainsi qu'aux payeurs via le nouveau site TrumpRx de la Maison Blanche, qui s'adresse directement aux consommateurs, a déclaré la Maison Blanche.

La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré que les deux pilules faisaient l'objet d'un examen dans le cadre d'une nouvelle procédure d'examen accéléré qu'elle a mise en place et qui permet de gagner des mois par rapport à la procédure normale.

Le directeur général de Lilly, David Ricks, a déclaré que la société prévoyait désormais l'approbation de sa pilule contre l'obésité, l'orforglipron, au cours du premier trimestre de l'année prochaine, à temps pour le projet pilote de tarification Medicare du gouvernement.

Les réductions de prix annoncées varient et entreront en vigueur au plus tard en janvier pour les payeurs, d'ici à la mi-2026 pour les patients de Medicare et sur une base continue pour les bénéficiaires de Medicaid en fonction de la date d'adhésion des États, a déclaré la Maison Blanche.

Pour les GLP-1 injectables actuellement disponibles et utilisés pour le traitement du diabète et d'autres problèmes de santé couverts, les prix pour le gouvernement tomberaient à 245 dollars par mois pour les patients bénéficiant de Medicare ou de Medicaid.

Sur le site Web TrumpRx du gouvernement, accessible à tous les Américains, le prix moyen des injectables et des pilules commencera à 350 dollars par mois ou moins et devrait baisser jusqu'à 245 dollars d'ici deux ans.

Lilly a déclaré que la dose la plus faible de Zepbound serait disponible pour 299 dollars par mois, les doses supplémentaires étant vendues à 449 dollars par mois pour les patients qui paient comptant dans le cadre du nouvel accord.

Lilly a précisé que les doses plus élevées de sa pilule contre l'obésité seraient plafonnées à 399 dollars par mois pour les patients qui achètent régulièrement des médicaments au comptant.

Novo n'a pas fourni de détails sur les prix qu'elle a acceptés dans le cadre de l'accord.

Dans le cadre de Medicare, le ticket modérateur sera plafonné à 50 dollars par mois, ont indiqué les responsables.

LA COUVERTURE A TENDANCE À DIMINUER

Le Dr Sarah Ro, directrice médicale du programme de gestion du poids de l'Université de Caroline du Nord, a déclaré que la couverture des médicaments amaigrissants avait évolué dans le mauvais sens cette année, avant l'annonce de jeudi.

Elle explique que nombre de ses patients n'étaient plus couverts par les régimes d'assurance maladie de leur employeur pour les médicaments amaigrissants de type GLP-1 et que le programme Medicaid de Caroline du Nord a récemment renoncé à couvrir les médicaments contre l'obésité en raison de l'augmentation des coûts.

"C'est pourquoi il s'agit d'une excellente nouvelle", a déclaré Mme Ro à Reuters.

Un ticket modérateur mensuel de 50 dollars pour les patients de Medicare devrait faire une énorme différence en termes d'accès pour les personnes âgées, a-t-elle ajouté. Mais elle a averti qu'un prix mensuel de 350 dollars au comptant mettrait encore les médicaments hors de portée financière pour beaucoup de ses patients.

L'American Medical Association a qualifié l'amélioration de l'accès aux médicaments d'étape transformatrice dans la lutte contre les maladies chroniques et l'obésité et a exhorté les assureurs privés à étendre leur couverture en conséquence.

Le Wegovy de Novo et le Zepbound de Lilly sont les seuls médicaments amaigrissants GLP-1 hautement efficaces vendus principalement aux États-Unis sous forme d'injections hebdomadaires.

COUVERTURE ÉLARGIE PAR LE GOUVERNEMENT

Dans le cadre de l'accord, le gouvernement élargira la couverture des GLP-1 aux patients en surpoids souffrant de prédiabète ou de problèmes cardiaques, aux patients obèses présentant des comorbidités et aux patients souffrant d'obésité sévère, ce qui représente 10 % des patients de l'assurance-maladie.

Les fonctionnaires de l'administration ont déclaré que les entreprises bénéficieraient d'un allègement des droits de douane dans le cadre de l'accord. Lilly et Novo ont déclaré qu'elles seraient exemptées de droits de douane pendant trois ans.

Novo Nordisk s'est engagé à investir 10 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, a déclaré Donald Trump.

Novo Nordisk a déclaré qu'elle s'attendait actuellement à un impact direct négatif à un chiffre sur la croissance des ventes mondiales en 2026.

Les analystes de la Deutsche Bank ont estimé qu'un plafond mensuel de 150 dollars pourrait débloquer l'accès pour 15 millions d'Américains lorsqu'il est appliqué à l'orforglipron.