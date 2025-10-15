Novo Nordisk entame une série de licenciements aux États-Unis, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maggie Fick et Dan Levine

15 octobre - Le fabricant de médicaments Novo Nordisk

NOVOb.CO a entamé une série de licenciements sur son marché le plus important, les États-Unis, et le personnel concerné devrait en être informé entre cette semaine et la semaine prochaine, selon un courriel et deux sources familières avec le sujet.

Le calendrier des licenciements n'a pas été communiqué auparavant. Cette décision intervient alors que la société danoise à l'origine du populaire médicament amaigrissant Wegovy cherche à supprimer des emplois au niveau mondial et à réduire ses coûts dans le cadre de sa lutte contre son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Les licenciements aux États-Unis ont commencé mardi et se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine prochaine, selon le calendrier figurant dans le courrier électronique. Ils font suite à une accélération des suppressions d'emplois sur le marché national de Novo, le Danemark, où l'entreprise prévoit de supprimer 5 000 postes .

DES SUPPRESSIONS DANS DE NOMBREUSES ÉQUIPES, DE LA RÉGLEMENTATION À LA VENTE

Les départements qui devraient être informés des suppressions sont les ressources humaines, le développement clinique, les maladies rares, les affaires médicales et réglementaires, les affaires juridiques, l'éthique et la conformité, le marketing et les ventes, les finances, les affaires publiques et d'autres encore, selon le calendrier.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer le nombre de personnes concernées. Novo cherche à supprimer 9 000 postes dans le monde dans le cadre d'une campagne de restructuration menée par le nouveau directeur général Mike Doustdar, qui a pris ses fonctions en août.

Novo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais a déjà déclaré que le processus global prendrait du temps et que sa "priorité absolue est de soutenir nos employés".

Les sources ont demandé à ne pas être nommées afin de partager des informations confidentielles sur l'entreprise.

Les licenciements interviennent alors que M. Doustdar tente de rétablir la confiance des investisseurs avec ce qu'il appelle une concentration plus étroite sur l'exécution commerciale et sur les domaines thérapeutiques de l'obésité et du diabète.

M. Doustdar a pris la tête de l'entreprise après que la chute du cours de l'action et le ralentissement de la croissance des ventes de Wegovy ont conduit à l'éviction du directeur général de longue date, Lars Fruergaard Jorgensen.

Les actions de Novo ont augmenté d'environ 6 % depuis l'annonce de la restructuration le 10 septembre.